The Undertaker estará en WWE World at WrestleMania

Luego de muchos rumores en torno a la posible presencia de The Undertaker en WrestleMania 40, por fin se ha confirmado lo que estará haciendo Mark Calaway en el fin de semana de WrestleMania. Aunque no es lo que a los fans le hubiera gustado, que hiciera una aparición o una lucha sorpresa en WrestleMania, sino que WWE ha confirmado la presencia de The Undertaker en el evento WWE World at WrestleMania.

Que debutará este año y promete darle a los fans de todo el mundo una experiencia inmersiva al mundo de WWE. Podrán acceder a una zona para niños, una zona gaming, la supertienda de WrestleMania y claro está, la posibilidad de tomarse fotos y obtener autógrafos de las Superestrellas WWE actuales y del pasado.

► The Undertaker compartirá con los fanáticos en WWE World at WrestleMania

«.¡@Undertaker viene al #MundoWWE! Los boletos para conocer al Hombre Muerto salen a la venta hoy a las 12pm ET».

Sin duda, la presencia de The Undertaker agregará un toque especial a este emocionante fin de semana de celebración para los seguidores del mundo de la lucha libre. Estaremos atentos a SÚPER LUCHAS a cualquier información en torno a WWE World at WrestleMania y a la propia WrestleMania 40.