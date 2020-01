Rey Mysterio: "El récord de Daniel Bryan en Greatest Royal Rumble no cuenta"

El pasado viernes, la Superestrella con mayor número de eliminaciones en la historia del Royal Rumble, Kane, apareció por SmackDown, y apunta a luchar en la campal de este año. Combate en el que si finalmente compite podría verse las caras con otro hombre récord, Rey Mysterio.

Porque por su parte, «The Master of 619» es el competidor que más tiempo ha pasado dentro de una misma campal denominada Royal Rumble: 1 hora, 2 minutos y 15 segundos. Batalla de 2006 que además acabó ganando, en uno de los grandes momentos de la memorabilia de este PPV; eje central del reciente (y fantástico) especial ‘WWE Untold: Rey, Eddie & The Rumble’ de WWE Network.

Sin embargo, el 27 de abril de 2018, la marca fue superada por Daniel Bryan, durante una batalla titulada Greatest Royal Rumble, perteneciente al evento homónimo. «The American Dragon», entrando al ring en el puesto #1, de un total de 50 gladiadores participantes, resistió (antes de ser eliminado por Big Cass) un total de 1 hora, 16 minutos y 5 segundos.

► Un récord extraoficial para Rey Mysterio

Aunque a juicio de Mysterio, dicho logro de Bryan no computa. Durante una aparición en Up Up Down Down, el canal de YouTube de Xavier Woods, el enmascarado dijo lo siguiente.

Es una locura. El tiempo no pasa. Te sientes como si no fuese a acabar nunca, pero las estrategias son muy importantes cuando estás en el Rumble. Creo que pude mostrar algunos de movimientos aéreos, pero a veces, aunque parezca mentira, pensé en quedarme en una esquina, tú sabes, asegurándome que eliminaran a quien eliminaran, yo iba estar ahí tranquilo. Y funcionó. Tengo una protesta que hacer porque escuché que Daniel Bryan tiene el récord de mayor tiempo en el Rumble, pero eso fue en Arabia Saudita y no cuenta. Lo que cuenta es aquí, sí. Y yo tengo ese récord. El número uno, yo lo tengo.

Según WWE, Bryan porta la medalla de oro en tiempo sobre un mismo Rumble. Pero diríamos que la postura de Mysterio coincide con la de la mayoría de seguidores. Sobre todo considerando que aquella grandilocuente versión de un Royal Rumble tuvo lugar en Arabia Saudita y nunca más ha vuelto a hacerse una segunda entrega, cuando recuerdo que se habló de tradición anual y de que Braun Strowman defendería su trofeo al año siguiente. Por suerte, sólo quedó en rumor.