Braun Strowman y Shinsuke Nakamura actualmente están en una rivalidad y el «Mounstruo entre hombres» ha dejado en claro que va en busca del Campeonato Intercontinental WWE; Sin embargo, a pesar de que parecía que se iban a enfrentar en este Royal Rumble con el título en juego, aparentemente solo estarán en la batalla campal de 30 hombres, donde ya está confirmada su participación.

Lo anterior implica, que Strowman todavía tendrá que esperar si desea conseguir su ya merecido primer Campeonato a nivel individual.

► Braun Strowman vs. The Fiend

Braun Strowman habló recientemente con DallasNews.com y dijo que espera enfrentarse al Campeón Intercontinental WWE Shinsuke Nakamura por el título esta semana en Friday Night SmackDown.

«Hablando de Shinsuke Nakamura, esta es la primera oportunidad que he tenido de trabajar con él aquí en su paso por WWE. Hasta ahora he quedado bastante impresionado … Ha sido un diferente cambio de ritmo en el ring estando con Shinsuke. Y creo que, dados los resultados de estas últimos encuentros que hemos tenido, sin duda me he ganado una oportunidad para luchar por ese Campeonato Intercontinental. Vamos a ver qué sucederá: uno nunca sabe si me darán la oportunidad de enfrentar a Shinsuke título, en el último SmackDown previo al Royal Rumble aquí en Dallas».

Strowman también comentó sobre lo que significaría tener el Campeonato Intercontinental WWE como su primer título individual en la compañía.

«Sería un honor absoluto representar el Campeonato Intercontinental como tantos grandes en el pasado lo han podido representar, y aportarle méritos de prestigio a ese título. Creo que sería perfecto para mí, el llevar un título individual sería una forma increíble para mostrarle al mundo dónde pertenezco».

Strowman también expresó interés en trabajar con el Campeón Universal WWE «The Fiend» Bray Wyatt. Sobre la transformación de Wyatt en The Fiend, el «Monstruo entre hombres» comentó:

«Ha sido un proceso increíble ver a Bray y lo que ha podido lograr … Todavía soy un hermano y amo a Bray hasta la muerte. Pero esta cosa de The Fiend se está saliendo un poco de control, y honestamente, no me importaría tener una oportunidad contra él uno de estos días y ver qué puede pasar»

Cuando se le consultó a Braun Strowman sobre un posible encuentro con The Fiend, este respondió: «Nunca se sabe». Luego agregó:

«Hay mucha historia de fondo e historia entre nosotros, ya que Bray Wyatt es prácticamente la única razón por la que ‘El monstruo entre los hombres’ es lo que es hoy, lo que lo trajo con la familia Wyatt, y él es mi mentor, mi sensei. A veces, el estudiante tiene que algún día mostrarle al sensei quién es el jefe. Siempre que esté listo para entrar en el cuadrilátero conmigo, estoy más que dispuesto y listo».