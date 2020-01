Tal vez no tan grande como el impacto mediático que generó la salida de Dean Ambrose de WWE, reconvertido en Jon Moxley. Pero echando un vistazo a la cantidad de miradas que se han posado sobre Killer Kross después de que este dejara Impact Wrestling, desde luego podemos considerarlo hoy día como el «agente libre» más candente de la industria. Tanto, que «The Tollman» preguntó ayer a sus seguidores por cuál es el siguiente gran paso que quieren que dé en su carrera: WWE, NJPW, AEW o ROH.

Y de momento vence la opción de los Élite. Aunque las últimas informaciones acerca del gladiador hagan que lo rumorología ya lo asocien de nuevo a McMahonlandia.

Porque Sean Ross Sapp de Fightful revela que no se prevé que Kross esté disponible para ser programado durante el fin de semana de WrestleMania 36, sin revelar más detalles.

► ¿Iniciará Killer Kross su camino al magno evento en Royal Rumble 2020?

Una indisponibilidad de Kross que podría estar motivada por compromisos con Ring of Honor; compañía que celebrará el 4 de abril Supercard of Honor. Seguido de algún evento de Major League Wrestling que a su vez esta «indie» programe para entonces. No será desde luego por falta de eventos durante tan intensos días.

Pero lógicamente, la noticia de una reunión con Triple H la semana pasada, así como esa presunta gran oferta que WWE hizo al gladiador para evitar su fichaje por AEW suponen un importante condicionante a la hora de pensar que Killer Kross tendría ocupado dicho fin de semana de WM 36 precisamente porque hay planes ya de que compita en «The Showcase of the Inmortals».

Y todo, cuando el propio Kross juega con la opción de que debute en Royal Rumble 2020, pese a una lucha estipulada para febrero en MLW Fightland. Eso sí, este domingo su agenda se presenta despejada.