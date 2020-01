El Royal Rumble 2020 está programado para el 27 de enero de 2020 en Houston, Texas. El cartel va tomando forma, y por primera vez, el campeón WWE Brock Lesnar participará en la batalla campal de 30 hombres en lugar de defender su campeonato.

Además de las dos batallas campales que se llevarán a cabo en el PPV, también se han confirmado otras tres luchas para el evento: The Fiend vs Daniel Bryan por el Campeonato Universal WWE, Roman Reigns vs King Corbin y Asuka vs Becky Lynch para el Campeonato Femenil Raw.

► Se podrían añadir más luchas al cartel de Royal Rumble 2020

A falta de un episodio de Raw y dos de SmackDown (incluido el de esta noche), el reciente boletín del Wrestling Observer Newsletter informa sobre la posibilidad de que más luchas sean añadidas al cartel.

«Bayley contra Lacey Evans por el campeonato femenil Smackdown y Shinsuke Nakamura contra Braun Strowman por el Campeonato Intercontinental continúan desarrollándose. Ambos estaban programadas para TLC, pero la decisión fue trasladar el primero de ellos al Royal Rumble, aunque no se ha anunciado oficialmente. La otra lucha, en cambio, no sucedió debido a las lesiones de Strowman y no tuvo el alta médica para TLC, pero Strowman lo derrotó en televisión este semana pasada.»

«Andrade vs.Humberto Carrillo estaba siendo programado para el título de los EE. UU., pero Andrade primero tiene una lucha por el título con Mysterio en Raw. Carrillo debería regresar pronto para esa programación, pero no está claro si estará en Royal Rumble. Además, New Day vs. The Miz & John Morrison es el combate por el título de Smackdown que están comenzando a construir.»

Además, el mismo reporte sugiere otro dato interesante respecto a un posible ganador de la batalla campal varonil:

«Reigns y Corbin también están programados para la batalla campal, por lo que podrían hacer algo donde uno de ellos pierde, pero luego regresa y gana el Rumble.»

Hasta el momento, el cartel de Royal Rumble 2020 confirmado hasta el momento es el siguiente:

BATALLA CAMPAL DE 30 HOMBRES

BrockLesnar, Roman Reigns, AJ Styles, Erick Rowan, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, Elias, King Corbin, Dolph Ziggler, Otis, Tucker, Rusev, Bobby Lashley, Aleister Black, Buddy Murphy y 13 más por confirmar

BATALLA CAMPAL DE 30 MUJERES

Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan y 26 más por confirmar

LUCHA POR EL CAMPEONATO FEMENIL RAW

Becky Lynch (c) vs. Asuka

Roman Reigns vs. King Corbin

LUCHA POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan

De acuerdo al reporte, y por cómo se han venido desarrollando las rivalidades hasta el momento, las posibles luchas que podrían añadirse al cartel de Royal Rumble 2020 son las siguientes:

LUCHA POR EL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE

Shinsuke Nakamura (con Sami Zayn y Cesaro) vs. Braun Strowman

LUCHA POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Andrade (c) vs. Humberto Carrillo

LUCHA POR EL CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Lacey Evans