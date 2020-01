Pocos combates son esperados con tantas ansias cada año como el Royal Rumble. Esto debido a muchos factores que suelen caracterizarlo, destacando por sobre el resto el factor sorpresa. Y vaya si ha habido participaciones inesperadas con el tiempo, pero tan sólo en siete oportunidades, esas mismas participaciones terminaron en victoria. Estas son las 7 veces que la sorpresa ganó el Royal Rumble.

► Shawn Michaels (1996)

El Shawn Michaels de 1995 no era muy agradable detrás de escena. Un amante de la fiesta, eran tiempos en los que, a pesar de ser una de las estrellas mejor posicionadas, reinaba el descontrol en su vida personal y, por tanto, profesional. En una noche de octubre, entre copas, un Michaels fuera de sí tuvo un encontronazo con un grupo de marines que no terminó muy bien… al menos para él.

Sufrió una paliza, conmoción cerebral incluida, que lo obligó a perder el Campeonato Intercontinental. Para recuperarse de los daños provocados por el incidente, se pactó una historia en la que “The Heartbreak Kid” colapsó en medio del cuadrilátero sin motivo aparente durante un combate contra Owen Hart, que lo alejó de la acción por dos meses, en los que se habló de un posible retiro dentro del kayfabe. Regresó en el Royal Rumble de 1996, haciéndose con la contienda por segundo año consecutivo. En WrestleMania XII, Michaels ganó el Campeonato de WWE ante Bret Hart en un Iron Man Match.

► Mr. McMahon (1999)

Es verdad que la participación de Mr. McMahon en el Rumble de 1999 fue anunciada con antelación por él mismo y su hijo Shane en un episodio de Raw, como lo repasamos detalladamente en nuestro video sobre las 7 veces que el Royal Rumble tuvo estipulaciones especiales, pero no por eso dejó de ser la gran sorpresa de aquel año.

Incapaz de detener a Stone Cold Steve Austin en el camino previo al gran PPV, McMahon ideó un brillante plan para deshacerse de su archirrival, y quién mejor que él para llevarlo a cabo. En conjunto con The Corporation y con una enorme mano de The Rock, el Presidente adquirió el triunfo en la décimaprimera edición ingresando con el número 30, pasando de underdog a conquistador.

► Triple H (2002)

Las lesiones graves, esas que alejan al luchador en cuestión por varios meses, podrán afectar al corto plazo, pero ser fructíferas a la larga. Se han registrados muchos casos de Superestrellas que debieron ausentarse de la escena por varios meses para luego regresar más fuertes que nunca y con un renovado respaldo de la afición.

Algo que ocurrió con Triple H en 2002, luego de ocho meses sin rastros de vida y una lesión que lo amenazó con el retiro, volviendo a tiempo para la Batalla Real como face, tras ser uno, sino el máximo heel durante gran parte del 2001. “The King of Kings” retó a Chris Jericho con éxito en WrestleMania 18, convirtiéndose en el Segundo Campeón Indiscutido de WWE.

► John Cena (2008)

Muy similar al episodio de Triple H fue el de John Cena en 2008. El líder de la Cenation no tiene un historial extenso con las lesiones, pero seguramente no recuerde con mucho cariño aquel tropiezo de 2007 que lo forzó a dejar vacante el Campeonato de WWE en un momento absolutamente inoportuno, acabando entonces con el reinado del título más largo en casi dos décadas. Con cariño, aquí sí, añorará el recuerdo de su regreso en el Royal Rumble 2008, por todo lo alto y, a diferencia de algunos personajes previos, de forma imprevista.

Porque los exámenes médicos arrojaban de siete meses a un año de baja, con un Cena que en tiempo récord ya estaba al 100% poco más de tres meses después. En las recuperaciones antes de tiempo sí, el 16 veces Campeón Mundial cuenta con un gran historial.

► Edge (2010)

No hay mejor historia que aquella que se cocina a fuego lento, que a base de pequeños detalles va desarrollándose, y al momento cúlmine, ya tendrá a espectadores a merced de lo que acontezca.

Durante un tiempo, Edge y Chris Jericho conformaron un formidable equipo que obtuvo grandes conquistas y logros, pero cuando “The Rated R Superstar” se rompió el tendón de Aquiles en julio de 2009 y debió rehabilitarse por los siguientes seis meses, Jericho no encontró mejor solución que cambiarlo por Big Show como pareja, además de insultarlo y tirarle dardos entretanto. Por eso, cuando el Edge retornó y triunfó en el Rumble de 2010, no le hizo las cosas fáciles a su compatriota. En su encuentro por el Campeonato Mundial Completo en WrestleMania 26, sin embargo, fue el Y2J el último hombre en pie.

► Batista (2014)

Desde su salida de 2010 por, según él, “el rumbo que estaba tomando la empresa”, WWE no había visto nada de Batista. Cuatro años después, ya como un nombre conocido en la industria cinematográfica, “El Animal” fue programado para la gran campal, confirmándose que no volvería a calzarse las botas sino hasta la mismísima velada del 26 de enero de 2014. Entró como número 28 y salió como contendiente al Campeonato Mundial Completo de WWE en el Show de Shows. Se retiró también abucheado y no muy contento por la situación, pero esa ya es historia para otra ocasión.

► Triple H (2016)

El más reciente ejemplo es una carta repetida: Triple H. De hecho, fue una sorpresa no tan sorprendente, si eso es posible. Y es que nadie realmente sabía de su inclusión en la contienda, o al menos no era algo que se hubiese confirmado, pero sí es cierto que muchos esperaban verlo como el as bajo la manga de Mr. McMahon en su disputa personal con Roman Reigns.

Recordarán que en aquella oportunidad, “The Big Dog” puso en juego el más preciado oro de la compañía, y en su vuelta a la acción, el ejecutivo sacó provecho de su autoridad para auto-convocarse y sumar un reinado más a su palmarés: catorce en total.

