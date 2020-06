Rey Mysterio lleva ya casi un mes sin luchar, aunque lo hemos visto en los dos shows más recientes de WWE Raw interactuando vía Zoom. En el más reciente, dio un mensaje de esperanza a sus fans: no se retirará, pero no tiene el alta médica para luchar todavía, pues su ojo ha estado sanando en los últimos días, aunque persiste la posibilidad de una lesión permanente en la córnea. Sin embargo, se atrevió a amenazar a Seth Rollins y decirle que la próxima vez que lo viera, le caería encima para conectarle el 619.

A los minutos, Rollins quitó a Byrton Saxton de su silla y se apoderó de la entrevista. Rollins invitó a Rey y a su hijo Dominik Gutiérrez al show de WWE Raw de la próxima semana, y aunque no han aceptado públicamente, es un hecho que estarán allí. Tras la invitación, Aleister Black apareció de la nada y le aplicó tremendo tope suicida a Rollins:

.@WWERollins did not expect THIS to happen! 😲#WWERaw pic.twitter.com/FqMPICOkOB