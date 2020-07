Extreme Rules 2020: Rey Mysterio pierde un ojo ante Seth Rollins

Aunque WWE había promocionado por todo lo alto la lucha de Rey Mysterio vs Seth Rollins en The Horror Show at Extreme Rules 2020, la había promocionado como la lucha más horrorosa de la historia, la realidad es que digamos que no fue así. Los primeros reportes señalaban que la lucha iba a ser cinematográfica, pero al final no lo fue. Y nunca se vio un ojo saliendo volando por el aire ni nada por el estilo. ¿Se habrá arrepentido WWE? Sin embargo, no deja de ser horroroso que nuestro amado Rey Mysterio haya perdido un ojo. ¿Renovará contrato con WWE?

► Rey Mysterio pierde un ojo, ¿en lo que será su final en WWE?

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► 5- Ojo por Ojo: Seth Rollins vs. Rey Mysterio

Mysterio sorprende x detrás y ataca a Rollins y suena la campana. Luego de un breve momento fuera del ring, Rollins va por el ojo de Mysterio contra uno de los esquineros.

Mysterio contraataca y con unas tijeras envía a Rollins contra el poste.

Luego, Mysterio saca un artefacto y busca el ojo de Rollins, pero tiene una mejor idea y saca una barra de acero y ataca a Rollins, este huye y encuentra un palo de kendo y lo ataca.

De vuelta ambos en el ring. Mysterio falla un moonsault que Rollins bloquea, pero consigue enviarlo contra las cuerdas, va por el 619 y Rollins se sale.

Mysterio busca nuevamente unas tijeras, pero Rollins bloquea nuevamente y conecta una Falcon Arrow sobre el borde del ring.

B R U T A L lo que nos puede regalar Seth Rollins sobre el cuadrilátero #ExtremeRules



pic.twitter.com/VG3qAwplp2 — MazkaR*Яa Magiika ★ (lávate las manos,puto puerco) (@therejectmazkra) July 19, 2020

Ahora sí, Rollins vuelve a intentar a sacar el ojo izquierdo de Mysterio, pero nada aún. Sin embargo, agarra el metal y falla. Rollins ahora busca atacarle el ojo contra las escaleras metálicas.

De vuelta en el ring, ambos forcejean y Rollins envía a Mysterio afuera y este cae sobre una mesa y queda adolorido. "Hijo de per**" le dice Mysterio a Rollins.

Rollins ahora usa una silla, pero en el forcejeo, es Mysterio quien consigue la silla, pero falla cuando buscaba conectar con esta a Rollins. Ahora, ambos buscan armarse de objetos puntiagudos para sacar el ojo del rival, y Mysterio hace impactar a Rollins contra el filo de la mesa de comentaristas. El réferi lo revisa y Rollins está OK.

Ahora, Rollins ata a Mysterio con una cuerda que encontró, y lo hace contra la cuerda inferior, pero Mysterio resiste y logra hacerlo impactar en el poste y se libera.

Luego de forcejear, Rollins no consigue hacer estrellar a Mysterio contra la punta del palo de kendo. En el contraataque, Mysterio consigue enviar con unas tijeras a Rollins a la lona; luego, lo remata con una plancha.

Afuera del ring, Rollins busca una silla eléctrica y Mysterio lo hace estrellarse contra la barrera. Luego, el enmascarado regresa, toma impulso y conecta un Sunset flip estrellando a Rollins contra la barrera metálica.

Mysterio rompe el palo de kendo y lo deja en forma de punta y castiga la cara de Rollins, pero no consigue su objetivo, aunque lo deja maltrecho. Luego, conecta el 619 y Rollins se sale del ring.

Mysterio le aplica el Curb Stomp, y luego Mysterio castiga a Rollins contra el finlo de la escalera. ¿Habrá ganado?.

Parece que no, ya que Rollins se libera con una patada. Luego, lo envía abajo con una Superkick y lo remata con el pisotón. El público abuchea.

Ahora Rollins busca castigar el ojo de Mysterio contra la punta. El réferi chequea y luego de ver que Mysterio se queja, suena la campana. Se acabó.

Seth Rollins se lleva la victoria. Buen combate de Mysterio especialmente. No hubo traición ni nada, ni tampoco un ojo "volar" por ahí, pero el Monday Night Messiah sale de la mala racha. Rollins vomita y luce horrorizado. Mysterio tiene que salir con ayuda.

Rollins haciendo la de Messi, vomitando en pleno match. #ExtremeRules — Walter R. 🇵🇪 (@wALtercinho10) July 20, 2020