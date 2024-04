Rey Mysterio es el luchador enmascarado más famoso de la historia y todos los fanáticos han sentido alguna vez en su vida la curiosidad de verle la cara. Para ello, probablemente la mayoría, acudieron a ese video en el que se quita la máscara después de perderla ante Kevin Nash en WCW SuperBrawl VIII el 22 de febrero de 1998. Aunque en realidad incontables imágenes suyas con el rostro descubierto circulan por Internet y no falta fan que no lo haya visto.

► Rey Mysterio sin máscara

Ahora, ¿le molesta «The Master of the 619» que esto sea así?

«Ya sabes, es algo que realmente no me molesta«, dijo Mysterio durante una entrevista con The Wrestling Classic. «Muchos fanáticos me reconocen y es como una nueva era de la lucha libre. Por un tiempo, luché sin mi máscara y muchos fanáticos me conocen por eso. Pero en general, siempre trato de darles a los fanáticos el tiempo y el respeto si me piden una foto o me reconocen para tomarme el tiempo de poder tomarme una foto con ellos. Algunos realmente me han preguntado: ‘¿Está bien si la publico?’ Siempre les doy el visto bueno, ‘Haz lo que quieras. Ahora es tu foto. Si me tomé una foto contigo, es porque está bien.’ Pero respeto el hecho y aprecio que me pregunten si está bien que la publiquen».

En estos momentos, está por ver qué sigue para Rey Mysterio después de su victoria junto a Andrade sobre Dominik Mysterio y Santos Escobar en WrestleMania XL. También para la facción que comanda, la LWO. Y lo mismo para «El Ídolo», que no se sabe si se unirá a ella, y para Legado del Fantasma; «Dirty Dom» por lo que parece solo se unió a ellos para este combate y continuará en The Judgment Day.