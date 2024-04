R-Truth en WrestleMania 40: Victoria y crisis familiar

En la primera noche de WrestleMania 40, R-Truth y The Miz obtuvieron la victoria, asegurando el Campeonato de Parejas RAW. Allí disputaron un combate de escaleras junto a The Judgment Day, DIY, New Catch Republic, The New Day y el equipo conformado por Grayson Waller y Austin Theory, quienes ganaron el Campeonato de Parejas SmackDown en el mismo combate.

► R-Truth vivió una calamidad la noche de su victoria en WrestleMania

El flamante Campeón de Parejas RAW, R-Truth, compartió una historia personal sobre una importante crisis médica que involucró a su primo, Rosco, justo en la noche en que lograría su momento más memorable en WrestleMania. El veterano luchador compartió en sus redes sociales la noticia de que su primo Rosco sufrió un derrame cerebral, y publicó un sentido mensaje, expresando gratitud por el apoyo inquebrantable de su primo:

“Mi primo Rosco sufrió un derrame cerebral la noche que obtuve mi gran victoria en WrestleMania, ganando el campeonato en parejas WWE. ¡Él siempre ha sido mi mayor apoyo! Cada vez que lo veo, me dice lo orgulloso que está de mí. ¡Eso significó más para mí que cualquier otra cosa! La vida no viene con un manual; La experiencia es el mejor maestro. Tómate el tiempo para detenerte, respirar, escuchar, aprender y absorber. Creamos, hacemos y recordaremos los recuerdos. Haz que cuenten. #imagencorrecta”

Esperamos que el primo de R-Truth se recupere completamente después de sufrir un derrame cerebral, para que la celebración con R-Truth por su reciente logro sea de la mejor manera.