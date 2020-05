Rey Fénix volvió a AEW y luchará en Double or Nothing 2020

La división de parejas de All Elite Wrestling no anda precisamente escasa de exposición, pues ha sido una de las principales apuestas de la novel compañía desde que echó a andar. No obstante, muchos creen, entre los que un servidor se encuentra, que Pentagón Jr. y Rey Fénix llevan tiempo mereciendo el título de duplas, pues cada vez que se suben a un ring demuestran ser el mejor tándem del mundo.

Y al contrario que otras asociaciones de AEW, los Lucha Brothers también poseen suficiente personalidad en solitario para tener una exitosa carrera individual. No obstante, pocas oportunidades han tenido Penta y Fénix en este sentido (sólo dos combates individuales cada uno), si bien ahora se presenta una gran oportunidad para el segundo.

AEW ha anunciado este mediodía la inclusión de Fénix en el "Casino Ladder Match" que tendrá lugar dentro del cartel de Double or Nothing 2020, PPV previsto para el próximo día 23.

Your fourth entrant in the Casino Ladder Match is @ReyFenixMX!

