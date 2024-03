Resultados WWE Live (17/3): ¡LA Knight modifica su remate!

WWE estuvo el 17 de marzo de 2024 celebrando un House Show en la arena North Charleston Coliseum en North Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

► Resultados WWE Live (17/3)

R-Truth venció a Dominik Mysterio por descalificación debido a una interferencia del Judgment Day

R Truth y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) derrotaron a The Judgment Day (Finn Balor, Damian Priest y Dominik Mysterio)

Sami Zayn venció a Shinsuke Nakamura

AJ Styles venció a Carlito

Naomi y Bianca Belair ganaron a Damage CTRL (IYO SKY y Kairi Sane)

LA Knight derrotó a Solo Sikoa

Omos (con MVP) venció a Akira Tozawa

CAMPEONATO MUNDIAL WWE : Rhea Ripley (c) derroto a Shayna Baszler y Nia Jax

Street Fight: Cody Rhodes venció a Drew McIntyre

Si bien no se puede destacar demasiado de este evento no televisado sí que podemos señalar que LA Knight probó una nueva versión de su remate, en esta ocasión saltando antes de aplicarlo como si estuviera realizando una variación del RKO:

Este fue el último House Show de WWE este fin de semana y con el nuevo episodio de Monday Night Raw va a dar comienzo la antepenúltima semana antes de WrestleMania 40. Ya faltan menos de tres para el mayor evento del año.