Jack Perry a Shota Umino: «El mundo entero es mío»

Jack Perry se encuentra rivalizando con Shota Umino en NJPW desde que lo atacara en su primer paso en la compañía japonesa durante Battle in the Valley.

Todavía no han tenido un mano a mano pero durante la actual New Japan Cup se han encontrado en varias ocasiones y durante el episodio 10 del mismo torneo Umino, YOH y El Desperado vencieron a House of Torture (Perry, Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi).

► Jack Perry a Shota Umino

Y fue precisamente después del combate, durante la conferencia de prensa, cuando el «Scapegoat» envió un mensaje al «Roughneck»:

«Shota, felicidades por ganar una lucha de seis personas. Pero no creo que necesite recordarte que nunca me has derrotado a mí. Pero yo sí te he derrotado a ti. Al principio, pensé que venía aquí a tu mundo. Pero resulta que, donde quiera que vaya, es mi mundo, y tienes suerte de ser parte de él. Nos vemos por ahí».

El ganador de la New Japan Cup enfrentará a Tetsuya Naito por el Campeonato Mundial de Peso Pesado IWGP en Sakura Genesis el 6 de abril. Los semifinalistas son SANADA y Hirooki Goto, EVIL y Yota Tsuji. El 18 de marzo se enfrentarán y el 20 será la final.

Por otro lado, se espera que Jack Perry luche en el siguiente PPV, Windy City Riot el 12 de abril. Aún no se le ha confirmado oponente. De hecho, el menú apenas cuenta con luchas:

Tetsuya Naito vs. Jon Moxley en un combate no titular

Mustafa Ali vs. Hiromu Takahashi

Eddie Kingston, ?, ? y ? vs. Gabe Kidd, ?, ? y ? en Riot Rules (una lucha tornado de equipos sin descalificación en la que los demás participantes se irán conociendo en sus entradas)

¿Qué te está pareciendo la rivalidad de Jack Perry con Shota Umino?