La empresa de lucha libre independiente, World Domination Wrestling Alliance, presentó su evento A New Chapter, el cual tuvo lugar el 14 de enero 2024, desde Bedington Fire Hall en Martinsburg, West Virginia, Estados Unidos.

World Domination Wrestling Alliance, es una promoción de lucha libre independiente con sede en Martinsburg, West Virginia, Estados Unidos, presentó una emocionante cartel de luchas, con algunos de los mejores luchadores de compitiendo en el ring.

Resultados World Domination Wrestling Alliance

WDWA Tag Team Title Match: PRTYTYME (Colton Cage & Party McFly) vencieron a Big Money Inc. (Aubrey Wright & Ivan Ali) (c) – TITLE CHANGE !!!

WDWA Mid-Atlantic Title Match: Victor Jones (w/Jimmy Starz & Shaun Cannon) retuvo ante Tommy Vecs (w/Mary Elizabeth)

WDWA Light Heavyweight Title Match: Samwell Thompson (w/Jason Curtis & Valerie Verman) retuvo ante Just Jay

Jordan Evans venció a Shaun Cannon (w/Jimmy Starz & Victor Jones)

Chulo Montana, Steven Fuerte & YKies vencieron a DAD, Kaylin Patrick & UNC

WDWA Women’s Title Match: Zoey Cannon retuvo ante Valerie Verman (w/Jason Curtis & Samwell Thompson)

WDWA Heavyweight Title Match: Kekoa retuvo ante Zakar Shah