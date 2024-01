Locas 24 horas de Johnny Gargano antes de WWE RAW

La familia Gargano puede estar contenta después de lo sucedido en el episodio de WWE RAW de esta semana. Primero, Johnny se unió a Tommaso Ciampa para vencer a Dominik Mysterio y JD McDonagh y dar un nuevo paso hacia el Campeonato Indiscutible de Parejas. Después, Candice LeRae hizo lo propio con Indi Hartwell contra Chelsea Green y Piper Niven, lo que puede suponer lo mismo para ellas. Les ha llevado un tiempo pero parece que estas cuatro Superestrellas que nacieron en NXT están en una buena situación en el elenco principal.

Por otro lado, la familia Gargano -Ciampa y Hartwell incluidos- no vivió precisamente buenas situaciones de viaje al programa, como «Johnny Wrestling» da a conocer en redes sociales:

The past 24 hours have been a wild ride for our travel crew/family! For the love of the game, baby! #WWERaw@CandiceLeRae @CiampaWWE @indi_hartwell pic.twitter.com/IXOZOI6S93

— Johnny Gargano (@JohnnyGargano) January 16, 2024