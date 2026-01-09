El segundo episodio de ROH en 2026, grabado el pasado día 3 desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU), se emitió ayer vía HonorClub.

Entre las luchas anunciadas, Adam Priest y Tommy Billington ocuparon el estelar enfrentando a The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson), con estos acompañados de Jay Lethal, tras los hechos que se produjeron en el anterior episodio, donde Lethal dio la espalda a Bandido y Priest y Billington hicieron el salve.

Además, instadas por Athena, vimos de nuevo a Billie Starkz y Diamanté en acción, el regreso de CRU (Lio Rush y Action Andretti), a Zayda Steel como nueva integrante de SkyFlight junto a Darius Martin yendo contra Lee Moriarty y Trish Adora de Shane Taylor Promotions, además de otras tres luchas por equipos: MxM Collection vs. The Von Erichs, Dalton Castle y The Outrunners vs. The Frat House y The Premier Athletes vs. Rachael Ellering, Demo Diamond y Delynn Cavens.

Como únicos dos combates individuales, Sammy Guevara se enfrentó al novel Kiran Grey y Ace Austin hizo lo propio con Aaron Solo.

► Año nuevo, mismo ROH

Ace Austin derrotó a Aaron Solo . ¿Prepara ROH un impulso para Solo? En sus últimas luchas ofrece más resistencia antes de perder, como en esta, donde Austin no pudo doblegarlo hasta casi transcurrido ocho minutos, con su The Fold. O puede que simplemente, ROH quisiera rellenar tiempo. Espero que el devenir de Austin no sea competir en luchas así cada semana.

. ¿Prepara ROH un impulso para Solo? En sus últimas luchas ofrece más resistencia antes de perder, como en esta, donde Austin no pudo doblegarlo hasta casi transcurrido ocho minutos, con su The Fold. O puede que simplemente, ROH quisiera rellenar tiempo. Espero que el devenir de Austin no sea competir en luchas así cada semana. Promo de Athena entre bastidores, desmotivada por sus intentos fallidos por conquistar otros títulos en 2025. La Campeona Mundial ROH dijo que sólo podía confiar en ella misma para salir de su bache. Intuyo que este segmento va a ser más interesante que el resto del show.

CRU (Lio Rush y Action Andretti) (con Lacey Lane) derrotaron a Will Allday y Jay Alexander . Ahora Lane está aliada con CRU, y es lo más sustancioso que puedo decir del combate, pues intuyo sólo tuvo como propósito mostrarnos a la ex-WWE junto a Rush y Andretti. Un doble Falcon Arrow sobre Allday y el consiguiente pin permitieron que CRU sumaran su primera victoria desde abril. Función fática trasladada a la lucha.

. Ahora Lane está aliada con CRU, y es lo más sustancioso que puedo decir del combate, pues intuyo sólo tuvo como propósito mostrarnos a la ex-WWE junto a Rush y Andretti. Un doble Falcon Arrow sobre Allday y el consiguiente pin permitieron que CRU sumaran su primera victoria desde abril. Función fática trasladada a la lucha. En una promo compartida en redes sociales antes del inicio del show, Christopher Daniels presentó a Zayda Steel como nueva integrante de SkyFlight, consecuencia de la baja por lesión de Leila Grey.

Shane Taylor Promotions (Trish Adora y Lee Moriarty) (con Shane Taylor) derrotaron a SkyFlight (Zayda Steel y Darius Martin) (con Christopher Daniels) . ¿Tenían «hype» por Steel? Pues en seis minutos, fue puesta de espaldas planas por cortesía de Adora, tras su Lariat Tubman. Eso sí, al menos fue fruto de una distracción de Shane Taylor en ringside, y al menos, Adora se agenció una victoria, gladiadora que merece mayor exposición.

. ¿Tenían «hype» por Steel? Pues en seis minutos, fue puesta de espaldas planas por cortesía de Adora, tras su Lariat Tubman. Eso sí, al menos fue fruto de una distracción de Shane Taylor en ringside, y al menos, Adora se agenció una victoria, gladiadora que merece mayor exposición. ROH nos recordó la última lucha de Madison Rayne, acaecida el pasado jueves.

Billie Starkz y Diamanté derrotaron a Reiza Clarke y Shay KarMichael . Otra suerte de función fática, aunque en el caso de Starkz y Diamanté estas suelen aparecer por ROH. No había necesidad de aclararnos que se complementan bien, pues la semana anterior vencieron a Madison Rayne y Deonna Purrazzo. Asimismo, enfrentarlas a dos talentos de realce (KarMichael debutó con ROH), su propio nombre lo indica, no supone ninguna intriga para la historia de Athena y sus «minions».

. Otra suerte de función fática, aunque en el caso de Starkz y Diamanté estas suelen aparecer por ROH. No había necesidad de aclararnos que se complementan bien, pues la semana anterior vencieron a Madison Rayne y Deonna Purrazzo. Asimismo, enfrentarlas a dos talentos de realce (KarMichael debutó con ROH), su propio nombre lo indica, no supone ninguna intriga para la historia de Athena y sus «minions». Ante el micrófono de Lexy Nair, Lacey Lane fue presentada oficialmente como socia de CRU.

The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) (con Mark Sterling) derrotaron a Rachael Ellering, Demo Diamond y Delynn Cavens . Y tampoco sé hacia dónde va esta racha de victorias de los atletas, con Denali como gran destructora del grupo, porque no hay campeonatos mixtos en ROH ni AEW. Hacía tiempo que no «disfrutaba» de un combate tan «random»: Ellering juntada por qué sí con dos talentos a los que no había visto en su vida; Caven hizo su debut con ROH. Y Cavens fue puesto de espaldas planas por cortesía de Nese luego de su Pumphandle Driver en poco más de cuatro minutos.

. Y tampoco sé hacia dónde va esta racha de victorias de los atletas, con Denali como gran destructora del grupo, porque no hay campeonatos mixtos en ROH ni AEW. Hacía tiempo que no «disfrutaba» de un combate tan «random»: Ellering juntada por qué sí con dos talentos a los que no había visto en su vida; Caven hizo su debut con ROH. Y Cavens fue puesto de espaldas planas por cortesía de Nese luego de su Pumphandle Driver en poco más de cuatro minutos. Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a The Frat House (Preston Vance, Cole Karter y Griff Garrison) (con Jacked Jameson) . Siempre es bueno ver a Castle, un tipo del que siempre diré que debería estar cada semana en Dynamite o Collision, pero me temo que ya ha quedado atrapado en esta particular «espiral del honor» como otros tantos, con combates entretenidos que no conducen a nada. Karter se comió la cuenta de tres luego del Bang-a-Rang en poco más de seis minutos.

. Siempre es bueno ver a Castle, un tipo del que siempre diré que debería estar cada semana en Dynamite o Collision, pero me temo que ya ha quedado atrapado en esta particular «espiral del honor» como otros tantos, con combates entretenidos que no conducen a nada. Karter se comió la cuenta de tres luego del Bang-a-Rang en poco más de seis minutos. Taya Valkyrie quería una oportunidad por el Campeonato Mundial de Televisión ROH y Red Velvet, quien pasaba por allí, le concedió un combate «proving ground». Y luego dicen que programar lucha libre es difícil.

The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich) derrotaron a MxM Collection (Mansoor y Mason Madden) (con Johnny TV y Taya Valkyrie) . Los modelos no son precisamente mi equipo favorito, pero me pregunto qué fin tenía darle aquí una victoria a los Erich. Hace ya más de dos años que se estrenó Iron Claw y estos «nepo babies» andan escasos de talento. ¿Acaso volverán a contender por el Campeonato Mundial de Parejas ROH? Espero que no. El Iron Claw Slam de Ross sobre Mansoor les dio el triunfo vía pin.

. Los modelos no son precisamente mi equipo favorito, pero me pregunto qué fin tenía darle aquí una victoria a los Erich. Hace ya más de dos años que se estrenó Iron Claw y estos «nepo babies» andan escasos de talento. ¿Acaso volverán a contender por el Campeonato Mundial de Parejas ROH? Espero que no. El Iron Claw Slam de Ross sobre Mansoor les dio el triunfo vía pin. Casualidad o no, ROH nos recordó a continuación que La Facción Ingobernable porta dichas correas.

Sammy Guevara derrotó a Kiran Grey . Alumno de la Nightmare Factory, Grey tuvo su debut oficial con ROH, aunque poco pudo mostrar en dos minutos, hasta que Guevara lo cubrió luego de su GTH. Otra función fática, al querer decirnos que Guevara seguía compitiendo pese a perder contra Bandido el miércoles. Pues vale.

. Alumno de la Nightmare Factory, Grey tuvo su debut oficial con ROH, aunque poco pudo mostrar en dos minutos, hasta que Guevara lo cubrió luego de su GTH. Otra función fática, al querer decirnos que Guevara seguía compitiendo pese a perder contra Bandido el miércoles. Pues vale. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) (con Jay Lethal) derrotaron a Adam Priest y Tommy Billington. Única lucha sustanciosa del episodio, que alcanzó los 10 minutos, finiquitada por Christian y su Vanilla Choke Zero sobre Billington, con Lethal interfiriendo en momentos clave, como el último compás, provocando que Billington cayera de un esquinero. Era previsible, no obstante, el triunfo de los rudos, dado que Christian luchará contra Bandido por el Campeonato Mundial ROH. No sé cuándo, pero lo hará.

⇒ Una semana atrás, ROH conjuntó un episodio aceptable y un servidor quiso ser amable en su valoración, ilusionado con un cambio en los shows de la empresa de cara a 2026. Pero concluyeron definitivamente las fiestas y ROH vuelve a las andadas: nueve luchas y sólo una rescatable. Así que por ello, mi amabilidad también concluye. Maldita esperanza, que tienes nombre de mujer.

3/10

