Chris Jericho estaría interesado en trabajar en TNA

Tras permanecer en AEW desde el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde el pasado mes de abril, generándose un eventual regreso a la WWE, y el propio Adam Pearce había generado la expectativa cuando en la previa del último episodio de WWE RAW habló de «derribar los muros» (siendo esta una de las frases asociadas al veterano luchador). Sin embargo, el veterano luchador no apareció y nunca estuvo en planes de que su regreso a la WWE se diera esta semana.

► ¿Chris Jericho en el estreno de TNA en AMC?

En las últimas horas, surgió una nueva actualización sobre la situación de Chris Jericho gracias al podcast Final Bell Media, done Andrew Baydala reveló nuevos detalles sobre el posible próximo destino de Jericho, revelando que el veterano está muy interesado en trabajar en TNA, y que esto podría ocurrir tan pronto como la próxima semana cuando dicha compañía tenga el estreno de su programa semanal por la cadena AMC.

«Lo digo con convicción: Chris Jericho ya ha acordado regresar a la WWE. Hay mucha especulación al respecto, según lo que he podido saber de las personas que me han llamado y enviado mensajes, de quienes podrían saber que Chris Jericho está muy interesado en trabajar en TNA».

«Sería una gran noticia si Chris Jericho apareciera en el primer episodio de TNA en AMC. No hay muchos agentes libres que puedan cambiar el rumbo de TNA».

Recordemos que recientemente Tony Khan abordó el estado de Jericho en su compañía, confirmando que Jericho sigue en el elenco de AEW, aunque no haya aparecido en televisión desde abril del año pasado.