Rating WWE NXT 6 de enero 2026

Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Oba Femi vs. Leon Slater.

Tatum Paxley venció a Izzi Dame (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Kendal Grey (*** 1/2) CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Izzi Dame venció a Thea Hail (** 1/2) CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Leon Slater (***)

Los números de WWE NXT para el 6 de enero 2026

El show de la tercera macar de la WWE tuvo un promedio de 627 mil televidentes en The CW. Esto esta por debajo con respecto a los 604 mil espectadores que sintonizaron el show en la semana pasada. El especial de esta semana fue «NXT New Year’s Evil 2026».

Obtuvo un rating de 0,10 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, en comparación con el rating de 0,07 del programa de la semana anterior.

El año pasado por estas fechas, el NXT del 7 de enero de 2025 atrajo a 957.000 espectadores y un rating de 0,25 en The CW. El NXT del 9 de enero de 2024 atrajo a 722.000 espectadores y una audiencia de 0,21 en USA Network.