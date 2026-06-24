Resultados Lucha Libre Rebelión: Sí Se Puede

Tras el «SmackDown Weekend» de mayo junto a Tyris Wrestling, con los eventos Alianza y Pressing Catch, Lucha Libre Rebelión caminó de nuevo en solitario para celebrar show propio, Sí Se Puede, este pasado 20 junio desde el Ateneu Hortenc de Barcelona (Cataluña, España).

Seguidamente, los resultados completos de Sí Se Puede, proporcionados por Lucha Libre Rebelión vía nota de prensa. Agradecimientos a Carlos Ryder y al resto de responsables de la promotora.

Barcelona, 22 de junio de 2026.- Lucha Libre Rebelión regresó al Ateneu Hortenc para celebrar Sí Se Puede, el último evento antes de Apuesta Final, el gran cierre de temporada que tendrá lugar el próximo 11 de julio. La velada sirvió para confirmar los primeros enfrentamientos del evento más importante del año y dejó varios momentos que marcarán el futuro inmediato de la compañía.

La acción comenzó con un auténtico dream match del wrestling nacional en el que Caldera retuvo el Campeonato Absoluto de Tyris Wrestling frente a Ángel «El Diamante» Reyes. A continuación, Matanza Delgado derrotó a Raúl Cruz en una brutal lucha hardcore donde no faltaron las chinchetas, los tenedores, las sillas ni los palos de kendo. La sangre y la violencia marcaron un combate que terminó con una muestra de respeto mutuo entre ambos luchadores.

Antes del descanso llegó un nuevo capítulo de la guerra interna de Arma Secreta. Nathan de Wind derrotó a Ricky Barceló después de conectar un golpe bajo que pasó desapercibido para el árbitro, Kike Pereira, quien quitaba del ring la toalla que Ricky portó al combate y que fue usada entre ambos para ahogarse, seguido de un espectacular 450 Splash. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Tras la lucha, Barceló dejó claro que esta vez no habrá rendición posible y retó a su antiguo compañero a un Bloodsport Match en Apuesta Final, un combate que únicamente podrá decidirse por KO o sumisión.

La segunda mitad del show continuó perfilando la cartelera de Apuesta Final. Sito Sánchez y Joey Torres, la Barcelona Blacklist, vencieron a La Nueva Ola y reivindicaron su lugar entre los mejores equipos del panorama europeo. Su siguiente objetivo ya tiene nombre: Plan C. Los campeones Lozano y Rogelio Maravilla pondrán sus cinturones en juego ante la Barcelona Blacklist en Apuesta Final.

La noche de los desafíos continuó con la victoria de Abril de la Plata sobre Lucio, Ricky Boy y Marc Menino en una intensa lucha a cuatro bandas marcada nuevamente por la intervención de TJ Charles, cuya obsesión con Menino volvió a costarle una derrota al OG. Tras el combate, Abril lanzó un mensaje contundente: quiere liderar la revolución femenina dentro de Rebelión. Por ello, desafió a Alexa Jade a enfrentarse en Apuesta Final, un combate que supondrá el primer enfrentamiento femenino de la historia de Lucha Libre Rebelión. Además, la luchadora no dudó en advertir tanto a Alexa como a Sara León de que su objetivo es convertirse en el gran referente del wrestling femenino nacional.

El momento más esperado de la noche llegó con el cara a cara entre Lacayo Sureño y Martí Ubach. El campeón mundial no apareció en el Ateneu Hortenc y prefirió enviar un mensaje grabado desde Andorra para provocar a su rival. Ubach aseguró que solo se presentaría en Apuesta Final si Lacayo aceptaba poner algo más que una oportunidad titular sobre la mesa: su propia carrera. Antes de obtener una respuesta, el campeón impuso una última prueba al aspirante. Lacayo tuvo que enfrentarse esa misma noche a TJ Charles en el combate estelar. El miembro de Los Enemigos de la Rebelión estuvo cerca de imponerse gracias a su habitual juego sucio, pero Marc Menino apareció para devolverle la moneda, arrebatándole el puño americano y dejando el camino libre para la victoria del ganador de la Copa Niño Anónimo.

Tras el combate, Lacayo Sureño tomó el micrófono y aceptó el reto de Martí Ubach. El aspirante pondrá su carrera en juego en el Main Event de Apuesta Final, convirtiendo la lucha por el Campeonato Mundial de Rebelión en uno de los combates más trascendentales de la historia de la compañía.

Primeros combates confirmados para Apuesta Final – 11 de julio

Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión vs Carrera.

Martí Ubach (c) vs Lacayo Sureño

Campeonatos por equipos de Lucha Libre Rebelión

Plan C (Lozano y Rogelio Maravilla) (c) vs Barcelona Blacklist (Sito Sánchez y Joey Torres)

Bloodsport Match

Ricky Barceló vs Nathan de Wind

Primer combate femenino de la historia de Lucha Libre Rebelión

Abril de la Plata vs Alexa Jade

Las entradas para Apuesta Final se pueden adquirir ya a través de entradium.