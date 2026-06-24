Paul Heyman revela qué le dijo Brock Lesnar en WrestleMania 42

El abrazo entre Brock Lesnar y Paul Heyman en el centro del Allegiant Stadium de Las Vegas, la noche del 19 de abril, fue uno de los momentos más comentados de WrestleMania 42. Ahora Heyman reveló por primera vez las palabras exactas que se dijeron en ese instante.

En una entrevista con Insight With Chris Van Vliet, Heyman describió el intercambio con su representado de más de dos décadas como un adiós profundamente personal, aunque ocurriera ante decenas de miles de personas.

► “Esto es solo para nosotros”

Heyman relató que, en el momento en que ambos se encontraron en el ring, surgió una conversación breve pero cargada:

“Le agradecí por todo. Él me agradeció por todo. Le dije que lo amaba. Él me dijo que me amaba. Entonces le pregunté si le parecía gracioso que los dos estuviéramos parados en el centro del ring, en el centro del estadio, en el centro de WrestleMania, transmitiéndose por todo [ESPN], diciéndonos que nos amamos. Le dije: ‘Es un momento bastante surrealista.’”

La respuesta de Lesnar, según Heyman, fue característica de “La Bestia”:

“Me dijo: ‘¡A la mierda ellos! No te preocupes por eso, esto es solo para nosotros.’ De acuerdo, mi bestia. Fue un momento muy personal que no dudamos en compartir con el resto del mundo. Fue un momento muy emotivo.”

Tras el abrazo, Heyman alzó el brazo de Lesnar en señal de respeto. La Bestia Encarnada abandonó el ring dejando sus guantes y botas sobre la lona, gesto simbólico que el público y los medios interpretaron de inmediato como un retiro, en una escena que se volvió viral y que evocó los adioses de John Cena y AJ Styles en la misma WrestleMania 42.

► El regreso que complicó la lectura del momento

Un mes después, sin embargo, Lesnar apareció en el WWE Clash in Italy para disputar una revancha contra Oba Femi, quien lo había derrotado en WrestleMania con el Fall from Grace en la segunda noche del evento para abrir la función. El regreso generó debate sobre qué tan definitiva había sido en realidad la despedida del Allegiant Stadium.

Heyman fue directo al respecto. Ante la pregunta de cómo debía entenderse ese momento de WrestleMania a la luz de lo que vino después, su respuesta puso el foco en la experiencia del espectador:

“Recuerda cómo me sentí si soy un miembro del público. Recordaría cómo me sentí viéndolo. Recordaría lo que fue ese momento. Recuerdo todo lo que abarcó, y agradecería el hecho de haber podido vivir ese momento y experimentarlo y guardarlo en mi banco de datos como aficionado.”

Para Heyman, la autenticidad del momento en Las Vegas no la invalida lo que ocurrió semanas más tarde en Italia. El abrazo fue real. Las palabras fueron reales. Y eso, en su lectura, es suficiente.