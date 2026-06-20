Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #87

Juggalo Championship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #87, el cual fue celebrado el 24 de mayo 2026 y transmitido el 18 de junio desde Grewal Hall at 224 en Lansing, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 900 aficionados. El evento fue transmitido por Youtube.

JCW #87 presentó una cartelera cargada de momentos importantes y cambios significativos. La noche estuvo marcada por una espectacular lucha de escaleras por el Campeonato Femenil, el ascenso de nuevas figuras en la división por parejas, una sólida victoria de Josh Bishop y un impactante cambio de campeonato mundial en el evento principal. Fue un show que combinó acción, drama y consecuencias que podrían definir el rumbo de la empresa en las próximas semanas.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

LUCHA DE ESCALERAS POR EL CAMPEONATO FEMENIL JCW: Dani Mo venció a J-Rod (c) En el momento decisivo, Dani Mo logró derribar a la campeona desde la escalera principal y aprovechó la oportunidad para descolgar el cinturón, poniendo fin al reinado de J-Rod en una intensa batalla llena de riesgos. Choppa City (Atiba & Bruce Wayans) vencieron a The BackSeat Boyz (JP Grayson & Tommy Grayson) La dupla de Choppa City selló la victoria tras una combinación de movimientos en equipo perfectamente sincronizada, neutralizando la experiencia de los BackSeat Boyz para obtener un triunfo importante .Josh Bishop (w/Joel Gertner) venció a Kerry Morton Cuando el combate parecía inclinarse a favor de Morton, una distracción desde el exterior permitió a Bishop recuperar el control y conectar su ofensiva más contundente para quedarse con la victoria. CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO JCW: Caleb Konley (w/Vince Russo) venció a CoKane (c) El instante clave llegó cuando la influencia de Vince Russo volvió a hacerse sentir, permitiendo que Konley aprovechara una apertura decisiva para derrotar a CoKane y convertirse en el nuevo Campeón Mundial Peso Completo de JCW.

El evento cumplió con las expectativas gracias a la variedad de combates y a los resultados trascendentales que dejó. La coronación de Dani Mo y la conquista del Campeonato Mundial Peso Completo por parte de Caleb Konley fueron los puntos más destacados de una velada que mantuvo el interés de principio a fin. JCW continúa construyendo nuevas rivalidades y consolidando a sus principales protagonistas de cara a futuros eventos. Puntuación final 8/10