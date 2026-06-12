Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #86

Juggalo Championship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #86, el cual fue celebrado el 24 de mayo 2026 y transmitido el 11 de junio desde Grewal Hall en Lansing, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 900 aficionados. El evento fue transmitido por Youtube.

JCW Lunacy #86 ofreció otra noche de acción caótica y rivalidades intensas, con combates importantes y nuevas controversias que continúan dando forma al panorama de Juggalo Championship Wrestling. Desde la lucha de J-Rod hasta un nuevo capítulo en la guerra entre EC3 y Father Bronson, el evento mantuvo la intensidad de principio a fin. Además, el torneo Four Weeks of Hell siguió cobrando protagonismo con una batalla brutal que puso a prueba la resistencia de sus participantes, dejando momentos decisivos que podrían tener consecuencias en las próximas semanas.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

J-Rod venció a Sophia Rose. J-Rod aprovechó un intento de ataque aéreo de Sophia Rose para contraatacar en el momento justo y conectar su movimiento decisivo para llevarse la victoria. EC3 (w/Jeeves) vs. Father Bronson: doble conteo fuera. La rivalidad explotó fuera del ring cuando ambos luchadores ignoraron la cuenta del árbitro y continuaron golpeándose entre el público hasta provocar el doble conteo fuera. Kerry Morton venció a Shane Mercer. Tras resistir la enorme potencia física de Mercer, Morton encontró una apertura inesperada y sorprendió a su rival con una rápida cobertura para obtener el triunfo. COMBATE CUATRO SEMANAS DEL INFIERNO #4: Caleb Konley venció a Krule. En uno de los enfrentamientos más duros de la noche, Konley sobrevivió al castigo de Krule y aprovechó un error del gigante para asegurar una importante victoria. Joshua Bishop (w/Joel Gertner) venció a EC3 (w/Jeeves). Después del desgaste sufrido por EC3 en su combate anterior, Bishop tomó el control en los momentos finales y selló la victoria con un contundente remate que dejó sin respuesta a su adversario.

JCW Lunacy #86 fue un episodio sólido que combinó acción en el ring, desarrollo de rivalidades y avances importantes en varias historias. La defensa exitosa de J-Rod, el polémico doble conteo fuera entre EC3 y Father Bronson, y un nuevo capítulo del Four Weeks of Hell aportaron variedad a una cartelera entretenida. Aunque no hubo grandes sorpresas, el programa cumplió su objetivo de mantener el interés en las principales rivalidades y dejar abiertas varias interrogantes para las próximas semanas. Puntuación final 7.8/10