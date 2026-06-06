Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #85

Juggalo Championship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #85, el cual fue celebrado el 23 de mayo 2026 y transmitido el 4 de junio desde The Vault Saginaw en Saginaw, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 1,100 aficionados. El evento fue transmitido por Youtube.

JCW Lunacy #85 presentó una cartelera cargada de violencia, rivalidades intensas y cambios importantes en la escena titular de la empresa. Desde una brutal lucha «I Quit» por el Campeonato Americano hasta una caótica batalla por el Campeonatos Mundial de Parejas, el evento mantuvo un ritmo dinámico que combinó acción dentro del ring, intervenciones externas y momentos decisivos que dejaron varias historias abiertas para las próximas semanas.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

I QUIT MATCH POR EL CAMPEONATO AMERICANO JCW (Árbitro especial: Mac Davis) Father Bronson venció a Facade (c) Bronson atrapó a Facade en una dolorosa llave de rendición usando una cadena, obligándolo finalmente a decir “I Quit” para conquistar el campeonato. COMBATE CUATRO SEMANAS DEL INFIERNO #3: Caleb Konley venció a The Pimp And Gimp Connection Con la ayuda de la distracción provocada por Vince Russo, Konley aprovechó el caos para conectar su movimiento definitivo y llevarse la victoria. CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLEWTO JCW: CoKane (c) retuvo ante Steven Flowe Cuando Flowe parecía cerca del triunfo, la presencia de Alice Crowley en ringside cambió el ritmo del combate y permitió a CoKane retener el título. Gisele Shaw venció a Breyer Wellington Shaw frenó una ofensiva final de Wellington con una rápida contra seguida de una contundente maniobra para asegurar la cuenta de tres. Choppa City (Atiba & Bruce Wayans) vencieron a The BackSeat Boyz (JP Grayson & Tommy Grayson) y Future Endeavors (Matt Cross & Shane Mercer) Atiba sorprendió a todos al lanzar a un rival fuera del ring antes de rematar a otro en el centro del cuadrilátero para conseguir la victoria. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: Luciano Family Enterprises vencieron por DQ a 2 Tuff Tony y Willie Mack Los campeones perdieron el control durante una intensa pelea y una acción ilegal provocó la descalificación, permitiendo a Luciano Family Enterprises ganar el combate, aunque no el título.

La gran noticia de la noche fue la coronación de Father Bronson como nuevo Campeón Americano tras derrotar a Facade en una exigente lucha de rendición. CoKane logró mantener el Campeonato Mundial Peso Completo en un combate complicado ante Steven Flowe, mientras que la división en parejas vivió una noche polémica con la victoria por descalificación de Luciano Family Enterprises. Aunque no todas las luchas alcanzaron el mismo nivel, el evento cumplió su objetivo de avanzar rivalidades y ofrecer suficientes momentos memorables para mantener el interés de los seguidores de JCW. Puntuación final 7.5/10