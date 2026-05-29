Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #84

Juggalo Championship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #84, el cual fue celebrado el 22 de mayo 2026 y transmitido el 28 de mayo desde Harpos Concert Theatre en Detroit, Michigan, Estados Unidos, arena con capacidad para 2,500 aficionados. El evento fue transmitido por Youtube.

La edición #84 de JCW Lunacy del 22 de mayo de 2026 mantuvo el estilo caótico, agresivo y totalmente impredecible que caracteriza a la marca. Con rivalidades intensificándose, estipulaciones especiales y una mezcla de violencia, lucha aérea y personajes extravagantes, el evento ofreció una cartelera cargada de energía de principio a fin. Desde la continuación del brutal “Four Weeks Of Hell” hasta el dominio de Gisele Shaw en su serie ante Freya The Slaya, la noche dejó momentos intensos y varios conflictos que parecen lejos de terminar dentro de JCW.

► Resultados Juggalo Championship Wrestling

Four Weeks Of Hell Match #2 . Caleb Konley venció a Ernest Miller. El momento decisivo llegó cuando Caleb Konley, acompañado por Vince Russo, llevó la lucha al caos absoluto fuera del ring. Miller parecía recuperar el control con su experiencia y carisma, pero una distracción desde la esquina permitió que Konley conectara un ataque sorpresivo seguido de su ofensiva final para quedarse con la segunda batalla de la serie “Four Weeks Of Hell”, consolidando su lado más despiadado.

The BackSeat Boyz (JP Grayson & Tommy Grayson) vencieron a Choppa City (Atiba & Bruce Wayans). La lucha explotó en intensidad cuando The BackSeat Boyz comenzaron a combinar relevos rápidos y ataques dobles que terminaron desorientando completamente a Atiba y Bruce Wayans. El punto culminante llegó con una secuencia aérea sincronizada de JP y Tommy Grayson que dejó a Choppa City sin capacidad de respuesta, provocando una de las victorias más dinámicas de la noche.

CoKane & The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley) (w/Barnabas The Bizarre) vencieron a Luciano Family Enterprises (Joey Ciconne, Sally Boy & Vincenzo) (w/Big Vito). El combate se convirtió en una auténtica pelea callejera con múltiples intervenciones y caos alrededor del cuadrilátero. El momento clave ocurrió cuando Barnabas The Bizarre generó una distracción crucial que permitió a CoKane y The Outbreak aislar a Sally Boy y rematarlo tras una ofensiva en conjunto. La mezcla entre violencia, personajes excéntricos y desorden total definió esta contienda.

Best Of Three Series Match #2: Gisele Shaw venció a Freya The Slaya (w/Breyer Wellington) [2:0]. Gisele Shaw volvió a demostrar superioridad técnica y experiencia en la serie. El instante definitivo apareció cuando Freya intentó imponer su fuerza física, pero Shaw la sorprendió con una contra perfectamente ejecutada antes de cerrar el combate con rapidez. Con la victoria, Shaw tomó ventaja de 2-0 y dejó a Freya contra las cuerdas en la rivalidad.

Two On One Handicap Match: Future Endeavors (Matt Cross & Shane Mercer) vs. Kerry Morton – No Contest. El combate jamás encontró estabilidad. Kerry Morton resistió el ataque combinado de Matt Cross y Shane Mercer durante varios minutos, pero la situación se salió de control cuando la violencia escaló fuera del ring y el enfrentamiento terminó en completo desorden. La lucha fue declarada sin resultado, dejando una sensación de caos y rivalidad inconclusa para futuras ediciones de JCW.

JCW Lunacy #84 fue un episodio marcado por el descontrol y la intensidad constante, manteniendo la esencia extrema y alternativa que distingue a la promoción. La combinación entre rivalidades violentas, luchas rápidas y finales polémicos ayudó a que el show se sintiera impredecible en todo momento. Puntuación final 7.8/10