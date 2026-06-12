Mercedes Moné, Andrade, MJF y los otros nombres calientes del 2026: tu guía para ponerte al día con AEW y WWE

Si dejaste de seguir la lucha libre por unos meses y ahora no entiendes nada, tranquilo: no eres el único. El 2026 ha sido un año de cambios de cetro, regresos sorpresa y traiciones de las que dejan marca, un panorama que también despierta interés entre quienes consultan sitios de apuestas recomendados en Chile antes de seguir los grandes eventos. La buena noticia es que ponerse al día es más fácil de lo que parece, porque casi todo gira en torno a un puñado de nombres. En WWE mandan Roman Reigns y Cody Rhodes; en AEW, MJF volvió a sentarse en el trono. Y en el medio, una de las luchadoras más mediáticas del planeta acaba de reaparecer. Vamos por partes.

MJF: el villano que todos aman odiar

Empecemos por la cima de AEW. Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, es el rudo perfecto: arrogante, tramposo y brillante en el micrófono. En Double or Nothing 2026 recuperó el Campeonato Mundial de AEW por tercera vez en su carrera, venciendo a Darby Allin en un evento estelar brutal con una estipulación de alto riesgo: cabellera contra título. MJF puso su pelo en juego, ganó y conservó ambas cosas.

Lo interesante es cómo llegó hasta ahí. Pocas semanas antes, Allin le había arrebatado el cinturón con una victoria relámpago de apenas dos minutos en Dynamite, iniciando un reinado tan corto como espectacular: defendió el título siete veces en poquísimo tiempo frente a nombres pesados como Konosuke Takeshita, Tommaso Ciampa, Brody King y PAC. Su condición para darle la revancha a MJF fue que el excampeón también arriesgara algo, y de ahí salió la estipulación de la cabellera. Ya con el título de vuelta, MJF lo retuvo el 3 de junio ante «El Toro Blanco» RUSH en una sangrienta lucha sin conteo fuera del ring. Hoy su historia más caliente es el acoso de Mark Briscoe, que le exige una oportunidad titular que el campeón sigue negando.

Andrade: la carta latina que está en todos lados

Para el público de la región, ningún nombre pega tan fuerte como el de Andrade El Ídolo. El mexicano vive un 2026 de doble protagonismo: es Campeón IWGP Global Heavyweight y forma parte de la Don Callis Family, una de las facciones rudas más poderosas de AEW, comandada por el polémico mánager Don Callis. Andrade aparece como una de las grandes figuras del bloque internacional de la empresa, mezclando el estilo de la lucha libre mexicana con el ritmo del producto estadounidense. Si vienes del mundo del CMLL o de la AAA, él es tu puerta de entrada natural a lo que está pasando hoy en AEW.

Mercedes Moné: el regreso que sacude la división femenina

La historia más comentada del momento en lo femenino tiene nombre propio: Mercedes Moné, «The CEO», la luchadora antes conocida en WWE como Sasha Banks. El 3 de junio de 2026 reapareció por sorpresa en Dynamite como la «Wild Card» del torneo Owen Hart Foundation femenino, después de varios meses fuera de la televisión de AEW.

Su ausencia tenía explicación. Moné no se veía en AEW desde principios de enero, poco después de perder el Campeonato TBS ante Willow Nightingale, cerrando un reinado que había batido récords. En ese paréntesis se dedicó a una gira por circuitos independientes —su autodenominada «Moné Madness Tour»— que la llevó por México, Italia y Francia, donde fue soltando de a poco la enorme colección de cinturones que había acumulado. Entre ellos, perdió el Campeonato Femenil del CMLL ante Persephone, otro guiño directo para el aficionado latino. A su regreso venció a Alex Windsor y avanzó en el torneo, y todo indica que la empujarán hacia la pelea por el Campeonato Mundial Femenino de AEW. Encaja con su objetivo declarado desde hace tiempo: que una lucha de mujeres cierre, algún día, un evento estelar de la empresa.

Los campeones que tienes que conocer hoy

Para ubicarte rápido, esta es la foto del poder en ambas empresas a mediados de 2026:

Empresa Campeonato Campeón actual AEW Mundial (masculino) MJF AEW Mundial Femenino Thekla AEW IWGP Global (en la Don Callis Family) Andrade El Ídolo AEW TNT Kevin Knight WWE Undisputed WWE Cody Rhodes WWE World Heavyweight Roman Reigns WWE Women’s World Liv Morgan WWE WWE Women’s Rhea Ripley

El lado WWE: WrestleMania lo cambió todo

Si tu última referencia es WrestleMania, aquí está el resumen. En WrestleMania 42, celebrada en abril de 2026 en Las Vegas, pasó de todo. Roman Reigns venció a CM Punk para quedarse con el World Heavyweight Championship; Cody Rhodes retuvo el Undisputed WWE Championship ante su exmentor Randy Orton; Rhea Ripley le arrebató el WWE Women’s Championship a Jade Cargill; y Liv Morgan se coronó Women’s World Champion.

Pero la imagen que más dio que hablar fue otra: Oba Femi derrotó a Brock Lesnar, confirmándose como el gran nombre emergente de la compañía, «the next big thing». Desde entonces, Reigns reavivó el Bloodline junto a los Usos y tiene en la mira choques con Jacob Fatu y con LA Knight. CM Punk, en cambio, salió de la televisión tras su derrota, en medio de rumores sobre un físico notoriamente más grande de cara a su regreso.

El lado AEW: traiciones y facciones

Más allá de MJF, AEW tiene varias ollas hirviendo. Will Ospreay avanzó a la final del Owen Cup masculino tras vencer a Mark Davis, y la Don Callis Family no para de crecer: el Campeón TNT Kevin Knight se sumó al grupo tras dar la espalda a su compañero. En la división por parejas hubo bombazo: Konosuke Takeshita conquistó el Campeonato Internacional de AEW ante Kazuchika Okada, pero fue traicionado de inmediato por su amigo y compañero Kyle Fletcher, encendiendo una de las rivalidades más prometedoras del verano. Y en lo más alto, los veteranos Christian Cage y Adam Copeland ganaron por primera vez juntos el Campeonato Mundial de Parejas.

Lo que viene: marca estas fechas

Tres citas ordenan el calendario. Las finales del torneo Owen Hart, tanto masculino como femenino, se disputarán en Forbidden Door, el evento conjunto entre AEW y NJPW, el domingo 28 de junio; los ganadores obtendrán oportunidades titulares en All In: London. Ese megaevento se celebrará en el mítico Estadio de Wembley el 30 de agosto. Y del lado de WWE, la próxima WrestleMania 43 está programada para Arabia Saudita.

En resumen

Si tuvieras que quedarte con una sola idea, sería esta: el 2026 es el año de los regresos al trono. MJF recuperó la cima de AEW, Roman Reigns volvió a dominar WWE y Mercedes Moné reapareció para sacudir la división femenina. Súmale a un Andrade convertido en carta internacional y a un Oba Femi listo para tomarse el relevo de los grandes, y tienes todo lo que necesitas para volver a sentarte frente a la pantalla sin sentirte perdido. La lucha libre cambió mientras no mirabas, pero los nombres importantes siguen siendo fáciles de seguir.