NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Final: Passionate RATEL’S los ganadores

La «Neo Global Tag League 2026» llegó a su fin con su última fecha, que Pro Wrestling NOAH llevó a cabo en el Korakuen Hall.

► «Neo Global Tag League 2026» – Final

En lucha por equipos usando una escalera, AMAKUSA, Daiki Odasima, Kid Lykos I y Kid Lykos II superaron a OZAWA, Tadasuke, Alpha Wolf y Jun Masaoka

Como previa a la disputa por el Campeonato Naciona GHC, Shuji Kondo superó a Naomichi Marufuji

En batalla entre competidores del torneo de parejas, Tetsuya Naito, BUSHI, Kaito Kiyomiya y KENTA pasaron sobre Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Tetsuya Endo y HAYATA. Un terremoto detuvo una lucha unos momentos. Tras el combate, Kiyomiya retó a Naito a un mano a mano.

El Campeonato de Parejas de Peso Jr. GHC estaban en juego; los campeones Dragon Bane y Alejandro dominaron a Atsushi Kotoge y Hajime Ohara del Team NOAH. Los campeones se alzaron con la victoria en poco menos de dieciséis minutos, tras un conteo rápido de Alejandro sobre Ohara, asegurando así su tercera defensa de los títulos. Tras el duelo, Riiita de Dragon Gate los desafió, indicando que su compañero será Jacky Kamei.

En la lucha estelar, Good Brothers enfrentaron a Passionate RATEL’s en la gran final del torneo Neo Global Tag League 2026. Ambos equipos llegaron a la final con distintos niveles de experiencia trabajando juntos. Good Brothers han ganado campeonatos en todo el mundo y han formado equipo cientos de veces en la última década, mientras que sus oponentes, Soya e Iino, solo han luchado juntos en 15 combates como equipo. El duelo fue muy reñido, donde Soya e Iino, impulsados ​​por su pasión por la lucha libre profesional, derrotaron al equipo más experimentado de Gallows y Anderson. Soya e Iino se alzaron con la victoria tras aplicar su remate, el Jonetsu IS, a Anderson, alzándose como ganadores.

Tras el combate, los campeones de parejas GHC, Tetsuya Naito y BUSHI, entraron al ring. BUSHI lucía una máscara con un doble mohicano, aparentemente para burlarse del peinado de Soya e Iino. Los campeones felicitaron a los ganadores del torneo y los anunciaron como los próximos aspirantes a sus títulos, confirmando así un combate para el 25 de junio en LEGACY RISE 2026.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 16.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,009 Espectadores

1. Black Menso~re, Katsumi Inahata y Hiroto Tsuruya vencieron a Super Crazy, Yuto Koyanagi y Midori Takahashi (6:35) con la Konaotoshi de Inahata sobre Takahashi.

2. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers vencieron a Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone (4:23) con un Small Package de Rogers sobre Yone.

3. AMAKUSA, Daiki Odasima, Kid Lykos I y Kid Lykos II vencieron a OZAWA, Tadasuke, Alpha Wolf y Jun Masaoka (9:15) con la Kaiten Jigoku Gorin Part 1 de Odashima sobre Tadasuke.

4. Shuji Kondo y Eita vencieron a Naomichi Marufuji y Kenoh (7:40) con un Lariat de Kondo sobre Marufuji.

5. NEO-GTL 2026 SPECIAL: Tetsuya Naito, BUSHI, Kaito Kiyomiya y KENTA vencieron a Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Tetsuya Endo y HAYATA (10:39) con un Small Package de Naito sobre HAYATA.

6. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Dragon Bane y Alejandro (c) vencieron a Atsushi Kotoge y Hajime Ohara (15:55) con la Super Rana de Alejandro sobre Ohara (3rd defense) defendiendo el título.

7. Neo Global Tag League – Final: Manabu Soya y Yuki Iino vencieron a Karl Anderson y Doc Gallows [B](25:55)[/b ]con la Jonetsu IS de Soya sobre Anderson.