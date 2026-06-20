Mundial 2026: Brasil eliminó a Haití y Paraguay a Turquía

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su marcha vibrante regalando capítulos inolvidables. La gran noticia de la fecha la ha dado el combinado coanfitrión, México, que tras vencer con categoría e inteligencia táctica a Corea del Sur por 1-0 en Zapopan (Guadalajara), se convirtió oficialmente en la primera selección en inscribir su nombre en la ronda de eliminación directa (Treintaidosavos de final).

► Así se ha vivido la histórica Copa Mundial de la Fifa 2026

El solitario gol del centrocampista Luis Romo bastó para desatar la locura en el Estadio Akron, respaldado por una actuación estelar del guardameta «Tala» Rangel en los últimos suspiros del juego.

En el resto de la actividad del certamen, las emociones estuvieron a pedir de boca en una jornada donde la efectividad de la primera mitad dictó sentencia absoluta en los marcadores.

Estados Unidos hizo valer su localía al superar por un contundente 2-0 a Australia gracias a un infortunado gol en propia puerta de Burgess y una definición clínica de Freeman antes de irse al descanso y se convirtió en la segunda selección clasificada a la siguiente ronda.

Por su parte, Escocia sufrió un doloroso revés al caer 0-1 frente a Marruecos, donde un tempranero gol de Ismael Saibari congeló las aspiraciones del Ejército de Tartán.

En tanto, el gigante sudamericano, Brasil, sacó el rodillo ofensivo para despachar con un inapelable 3-0 a Haití, impulsado por un soberbio doblete de Matheus Cunha y el sello final de Vinícius Júnior, convirtiendo a Haití en la primera selección eliminada del Mundial.

Finalmente, en una de las grandes sorpresas de la cartelera, Paraguay firmó un triunfo histórico de 1-0 sobre Turquía gracias al gol de vestidor de Matías Galarza, rompiendo una sequía de victorias en la máxima justa que databa desde el año 2010 y provocando la eliminación prematura de los otomanos, la segunda selección eliminada del Mundial.

Minuto Suceso Detalle de la Incidencia 04′ 🟨 Tarjeta Amarilla Lee Kang-in (KOR) es amonestado prematuramente a los 3:33, registrando la tercera tarjeta más rápida para un jugador asiático en la historia de los Mundiales. 16′ 🛡️ Salvada Milagrosa El defensor mexicano Edson Álvarez realiza una espectacular chilena sobre la línea para evitar el gol de Heung-min Son. La jugada se invalidó después por fuera de lugar. 50′ ⚽ ¡GOL MÉXICO! Luis Romo aprovecha un grave error del arquero Kim Seung-gyu, quien chocó con su defensa, y define con tranquilidad de volea para poner el 1-0 definitivo. 56′ 🟨 Tarjeta Amarilla Paik Seung-Ho (KOR) ve la cartulina amarilla tras una dura entrada producto de la frustración defensiva. 88′ 🧤 Doble Atajada MVP El arquero azteca Raúl «Tala» Rangel se viste de héroe con una inverosímil doble intervención a quemarropa frente a Cho Gue-sung para sellar los tres puntos.

Minuto Suceso Detalle de la Incidencia 11′ ❌ Autogol Australia Presión asfixiante de las barras y las estrellas que provoca que el defensor australiano Burgess desvíe la pelota en su propia meta (1-0). 43′ ⚽ ¡GOL USA! Freeman asesta el segundo golpe psicológico justo antes del entretiempo tras un contragolpe fulminante (2-0).

Minuto Suceso Detalle de la Incidencia 02′ ⚽ ¡GOL MARRUECOS! Gol de vestidor de los Leones del Atlas. Ismael Saibari aprovecha un desajuste en las marcas escocesas y bate las redes en el amanecer del juego (0-1).

Minuto Suceso Detalle de la Incidencia 23′ ⚽ ¡GOL BRASIL! Matheus Cunha rompe la paridad tras definir con una gran muestra de recursos individuales dentro del área. 36′ ⚽ ¡GOL BRASIL! Doblete para la cuenta personal de Matheus Cunha, capitalizando una gran jugada colectiva de la Canarinha (2-0). 45’+3 ⚽ ¡GOL BRASIL! La estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, liquida el encuentro justo en la última jugada del primer tiempo para el 3-0 definitivo.