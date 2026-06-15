NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Manabu Soya y Yuki Iino a la final

Con los últimos tres combates del Grupo B, Pro Wrestling NOAH concluyó la fase de Grupos de la «Neo Global Tag League 2026«.

► «Neo Global Tag League 2026»

Antes de estas luchas, se anunció que debido aun desgarre muscular en la pantorrilla, Hi69, próximo retador al Campeonato de Parejas Jr. GHC, quedó fuera por lesión, Hajime Ohara del mismo TEAM NOAH dio un paso al frente para sustituirlo. De esta manera, Ohara hará equipo con Atsushi Kotoge para desafiar a los campeones Dragon Bane y Alejandro.

Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone superaron a KENTA y Katsumi Inahata sumando dos triunfos.

Passionate RATEL’S (Manabu Soya y Yuki Iino) ligaron su cuarto triunfo, dominando al Team 2000X (OZAWA y Tadasuke). A pesar de que el Team 2000X dominó buena parte del duelo, Soya e Iino lamieron el rostro de OZAWA, ocasionando que este se «desmayara» de asco con lo que fue fácil vencer a Tadasuke.

Cerrando la jornada, Naomichi Marufuji y Kenoh sumaron cuatro unidades para pasar sobre Yoshiki Inamura y Stallion Rogers, quienes quedaron con seis puntos.

De esta manera, dos equipos terminaron en la cima del Grupo B, pero se usó como criterio de desempate el resultado entre ellos. Así, Passionate RATEL’S (Manabu Soya y Yuki Iino) quedaron como primer lugar del sector y avanzaron a la gran final.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 13.06.2026

Kira Messe Numazu

405 Espectadores

1. Tetsuya Endo venció a Hiroto Tsuruya (6:16) con un Modified Yurikamome

2. Eita y Yuto Koyanagi vencieron a AMAKUSA y Black Menso~re (4:35) con la Imperial Uno de Eita sobre Menso~re.

3. Karl Anderson y Doc Gallows vencieron a HAYATA y Super Crazy (7:09) cuando Gallows colocó espaldas planas a Crazy tras la Magic Killer.

4. Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI vencieron a Atsushi Kotoge, Daiki Odashima y Midori Takahashi (8:12) con un Crab Hold de BUSHI sobre Takahashi.

5. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Kai Fujimura y Jun Masaoka vencieron a Kaito Kiyomiya, Alejandro, Kid Lykos y Kid Lykos II (9:46) con un Saito Suplex de Kitamiya sobre Alejandro.

6. Neo Global Tag League – Grupo B: Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [4] venció a vencieron a KENTA y Katsumi Inahata [0] (11:29) con un Muscle Buster de Yone sobre Inahata.

7. Neo Global Tag League – Grupo B: Manabu Soya y Yuki Iino [8] vencieron a OZAWA y Tadasuke [4] (11:25) cuando Soya colocó espaldas planas a Tadasuke tras la Passion IS.

8. Neo Global Tag League – Grupo B: Naomichi Marufuji y Kenoh [8] venció a vencieron a Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [6](15:03) cuando Marufuji colocó espaldas planas a Rogers tras la Maruken.

– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Final:

Grupo A:

1. Karl Anderson y Doc Gallows [8] *

2. Tetsuya Naito y BUSHI [6]

-. Tetsuya Endo y HAYATA [6]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [6]

5. Kid Lykos y Kid Lykos II [2]

6. Kaito Kiyomiya y Harutoki / Alejandro [2]

Grupo B:

1. Manabu Soya y Yuki Iino [8] *

2. Naomichi Marufuji y Kenoh [8]

3. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [6]

4. OZAWA y Tadasuke [4]

5. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [4]

6. KENTA y Katsumi Inahata [0]

* A la final