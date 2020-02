Resultados IMPACT! Wrestling (25/02/2020) - Ace Austin vs. Tessa Blanchard

A falta de Sami Callihan, Tessa Blanchard tiene un importante frente abierto con Ace Austin. El Campeón de la División X quiso desprestigiar los méritos de la gladiadora, recordándole que le tenía tomada la medida, de ahí el fondo del duelo que disputaron el sábado en el PPV Sacrifice. Pero la Campeona Mundial Impact rompió con la dinámica; resultado que no convenció al «As de Picas», quien al pedir una revancha por el cetro de Blanchard a Scott D’Amore obtuvo como respuesta una defensa de su propio oro para el episodio que nos ocupa.

Show de menor calidad que el de las últimas semanas (pese a otro excelente Michael Elgin vs. Eddie Edwards), grabado de nuevo desde el Sam’s Town Casino de Las Vegas, que no obstante, sirvió para desarrollar varias historias de cara a Rebellion, el siguiente evento de pago por visión de la antigua TNA, previsto para el 19 de abril.

Interesante combate por la historia contada: RVD se da cuenta de que no puede seguir el ritmo del joven azteca y decide abandonar el combate. Espero que en Rebellion veamos un encuentro formal, porque Daga merece ser elevado por una leyenda.

Who needs Rolling Thunder when you have @TheKatieForbes ? #IMPACTonAXSTV @TherealRVD pic.twitter.com/m0OXTaEvVJ

Intercambio de palabras tras bambalinas entre Madison Rayne y Jordynne Grace, donde la primera avisa a la Campeona Knockouts que tiene a una «protegida» preparada para retarla esta misma noche.

. @JordynneGrace promises to be a fighting champion but 5-time Knockouts Champion @MadisonRayne doesn't seem impressed. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/25zEkedAew

Lucha programada después de que Raju le costara a los Rascalz la victoria titular sobre The North en Sacrifice, y marcada por las intervenciones de ambos equipos, hasta que una distracción de Wentz permitió a Raju endosarle a este su Double Stomp para la cuenta de tres.

Tras el duelo, de nuevo una misteriosa interferencia: ¿prepara Impact Wrestling un debut, o el retorno de Sami Callihan?

We'd like to apologize for these repeated interruptions on IMPACT. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/MJecYZea4L

La texana enmascarada, vista en el primer Mae Young Classic de WWE (bajo el alias de Miranda Salinas) y en el episodio 12 de AEW Dynamite, debutó en un episodio de Impact Wrestling. Y lució bien, pese a que su estilo no combinara demasiado con el de Grace. Finalmente, sucumbió ante esta después de recibir el Grace Driver.

Grace Driver and that is that. #IMPACTonAXSTV @JordynneGrace pic.twitter.com/41G3gialVx

Sigo alabando a estos dos gladiadores y a Impact por la genial historia contada aquí. Edwards empató el marcador, pero sin demostrar realmente si le tiene tomada la medida, pues una vez más, logró la victoria mediante una cuenta de tres inesperada para Elgin. De resultas, todo queda muy abierto en el choque definitivo, que no sabemos cuándo tendrá lugar. Por lo pronto, no la semana que viene.

Moose aparece interrumpiendo a Petey Williams y Scott D’Amore, quienes promocionaban TNA: There’s No Place Like Home. El gladiador no quiere oír hablar de nostalgia y se mofa de las viejas glorias de TNA, hasta que Williams lo reta a un mano a mano.

"The difference between all of those guys you mentioned and you is we were all actually champions."

The Coach and the Captain of Team Canada just schooled @TheMooseNation. #IMPACTonAXSTV @iPeteyWilliams @ScottDAmore pic.twitter.com/0OJ9o3UgXc

