Resultados IMPACT! Wrestling (18/02/2020) - Última parada antes de Sacrifice

La última parte de las grabaciones del show semanal de Impact Wrestling desde el Frontón de Ciudad de México concluyeron con el derrocamiento de Taya Valkyrie como Campeona de las Knockouts, por obra y gracia de Jordynne Grace.

Y sin más tiempo que perder, apenas un mes después de Hard To Kill, este sábado llega Sacrifice, histórico PPV de la empresa de Anthem que tendrá como plato fuerte un choque monarca vs. monarca, cuando Tessa Blanchard (Campeona Mundial Impact) se mida con Ace Austin (Campeón de la División X).

Hostilidades que cerraron el episodio que nos ocupa en forma de lucha de tercias, además de un par de combates de excelente factura, de nuevo protagonizados por TJP, Eddie Edwards y Michael Elgin. Show grabado desde el Sam’s Town Casino de Las Vegas, Nevada.

► Resultados Impact Wrestling: el as de picas se impone

1 – TJP (con Fallah Bahh) derrotó a Josh Alexander (con Ethan Page)

Gran mano a mano, aunque el final fuese un tanto aparatoso, con una rodada de Perkins contrarrestando un Sleeper de Alexander que le valió la cuenta de tres. No obstante, una correcta manera de salvaguardar el estatus de este último. Veremos si finalmente se concreta una defensa del título de duplas para Sacrifice, pues TJP y Bahh se ganaron la tentativa el pasado martes.

2 – Willie Mack batió a Johnny Swinger

Duelo básicamente de comedia, detonado a raíz de que Swinger le buscara las cosquillas a Mack entre bastidores, luego de que ambos hicieran dupla hace una semana. Mientras, Rich Swann sigue lesionado.

3 – Madison Rayne venció a Mazzerati

«Queen Bee» se dirigió al público para declarar un reto abierto, no sin antes criticar la coronación de Jordynne Grace. Y poco pudo hacer la joven Mazzerati ante la experiencia de su rival.

Seguidamente, varios vídeos: entre ellos, una entrevista a Grace, prometiendo que defenderá con éxito su recién conseguido oro frente a Havok en Sacrifice; o un genial vídeo recordatorio de los 377 días de ostentación de Valkyrie.

4 – Eddie Edwards derrotó a Michael Elgin en el tercer combate de la serie al mejor de cinco

Qué tremenda química la de Edwards y Elgin, una vez más ofreciendo un espectáculo de intensidad como pocos pueden verse hoy día en la lucha estadounidense. Desarrollo similar al choque de la semana pasada, a excepción del cierre: Edwards sorprendió a Elgin con un paquetito para estrenar su casillero.

5 – Rhino venció a Dave Crist (con Jake Crist)

A costa de los hermanos Crist, encuentro básicamente diseñado para impulsar al ex-ECW, quien en apenas un par de minutos desató su Gore y puso a Dave en su sitio.

Interesante fichaje el anunciado a continuación: Chris Bey. Cody Rhodes reconoció ayer en una conferencia con los medios que AEW iba detrás de este gladiador.

6 – Ace Austin y Reno Scum batieron a Tessa Blanchard, Trey Miguel y Tommy Dreamer

Importante protagonismo de Dreamer, que tuvo una notable actuación. Sin embargo, la rudeza de Austin marcó la diferencia, pues aplicando un golpe bajo a Trey, seguido de su remate, puso fin a la contienda. Impact Wrestling sigue vendiendo a Austin como un rival de altura para Blanchard en Sacrifice.