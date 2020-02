🚨💥 HOMBRE BESTIA ACEPTA EL RETO💥🚨

🚨💥 HOMBRE BESTIA ACEPTA EL RETO💥🚨El Hombre Bestia llega a ANIVERSARIO 2020 aceptando el reto abierto del "Asombroso" Angel Cotto.CHICAGO prepárate y se parte de la Historia cuando la empresa WOWT celebra su su primer 💥ANIVERSARIO💥 este próximo Sábado 21 de Marzo en el Berwyn Eagles Club en el 6309 26 ST. Chicago🇺🇸.🎟Los boletos ya estan a la VENTA llamando al 312-508-1621 ☎️ y en EventBrite.com🌭HABRÁ VENTA DE COMIDA Y CERVEZAS🍺🎟 ENTRADA GENERAL $15🎟 MENORES DE 12 AÑOS $8🚙 Estacionamiento GRATIS 🚧#WeAreTheTeam

Posted by WOWT Official on Tuesday, February 25, 2020