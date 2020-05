Resultados IMPACT! Wrestling (12/05/2020) - Moose vs. Suicide

Importantes sucesos ocurrieron hace una semana en el primer episodio habitual de Impact Wrestling en AXS TV tras Rebellion 2020. Entre ellos, la concreción de un torneo que determinará al siguiente retador de Tessa Blanchard por el máximo cetro de la empresa. Todo, mientras Moose se autoproclama monarca alternativo después de haber traído de vuelta el antiguo Campeonato Mundial TNA, e incluso defendiéndolo en la segunda noche de Rebellion 2020.

Y así, con estas dos historias paralelas en las pantallas de Impact, el capítulo de la pasada noche, de nuevo desde los Sky Studios de Nashville (Tennessee) dio cabida a las primeras luchas eliminatorias de dicho torneo, además de una nueva defensa de Moose de su oro, esta vez ante Suicide.

Interesante la vía protagonizada por el ex-NFL, pues abre la puerta a que antiguos nombres de TNA reaparezcan para presentarle competencia, caso de Ethan Carter III, recientemente despedido por WWE. No sé si a largo plazo tal recurso de nostalgia será contraproducente, pero de momento, Moose está haciendo un gran trabajo.

► Resultados Impact Wrestling: primeros semifinalistas del torneo

Merece la pena destacar la apertura del show, con una particular versión editada del mismo hecha por Moose, mediante fragmentos de antiguos campeones de TNA como Christopher Daniels, Jeff Hardy o Hulk Hogan.

1 - Hernandez derrotó a Madman Fulton (con oVe) en el torneo por ser el próximo retador al Campeonato Mundial Impact

Entiendo que algo medianamente interesante estarán preparando para Fulton, pues de nuevo, el pasado triunfa sobre el futuro. Hernandez enfrentará en semifinales al ganador del Ken Shamrock vs. Michael Elgin programado para la semana que viene.

2 - Kylie Rae batió a Tasha Steelz

Nuevo triunfo para Rae, haciendo rendir a Steelz. Es de esperar que a no mucho tardar, "Smiley" contará con una oportunidad ante Jordynne Grace, quien no aparece por Impact Wrestling desde febrero.

Promo de Rohit Raju antes de su combate contra Trey Miguel, donde parece desligarse de Desi Hit Squad.

3 - Kimber Lee venció a Havok

Lógico tanto apuntado para la debutante, que al igual que Rae, seguramente pronto se posicione como retadora de Grace. La división femenil de Impact va cobrando aún más fuerza.

Michael Elgin volvió a atacar a Shamrock durante el Locker Room Talk de Madison Rayne. El próximo martes se verán las caras.

4 - Trey Miguel tumbó a Rohit Raju en el torneo por ser el próximo retador al Campeonato Mundial Impact

Buen choque, donde ambos competidores salieron bien parados, debido a la secuencia final. Miguel irá contra el ganador del Sami Callihan vs. Michael Elgin previsto para el siguiente episodio.

5 - The North derrotaron a The Smoes

Otro combate de Ethan Page y Josh Alexander desde Canadá contra un par de encajadores de derrotas. No, esta vez no hubo referencias a Kurt Angle.

6 - Moose batió a Suicide por el Campeonato Mundial TNA

El campeón tuvo que recurrir a un golpe bajo que el árbitro no vio, seguido de un No Jackhammer Needed para conservar su oro.