Una semana después de la segunda noche de Rebellion, Impact Wrestling continuó presentando sus grabaciones televisivas en los Skyway Studios de Nashville (Tennessee), y de nuevo, lógicamente, sin asistencia de público. Asimismo, varios nombres ausentes del frustrado PPV tampoco aparecieron en este episodio de resaca, como Tessa Blanchard o Eddie Edwards. Por su parte, The North sí fueron mostrados, aunque en un combate filmado desde Canadá, tierra natal de la dupla.

Pero el foco principal se centró sobre el panorama del Campeonato Mundial Impact que porta Blanchard. Su ausencia fue respondida por Moose con el regreso del antiguo Campeonato Mundial TNA, que llegó a ponerse en juego en el estelar de la semana pasada, con victoria del ex-NFL sobre Michael Elgin y Hernandez. No obstante, la empresa tiene otros planes, y decretó un torneo para determinar al siguiente retador de Blanchard. Ergo, parece que la monarca oficial volverá pronto a las pantallas.

► Resultados Impact Wrestling: Moose, el otro magno campeón

Sami Callihan abre el show reconociendo su derrota ante Ken Shamrock y dando la mano a este, en lo que de nuevo sugiere un paso al bando técnico de "The Death Machine". En última instancia, Elgin interrumpió el careo y Shamrock y Callihan consiguieron sacarlo del ring.

"See @TheSamiCallihan I'll make it easy for you. I'll go back there, I'll grab my wrestling boots and you can try them on. Because even if they're your size, I promise you they won't fit." #IMPACTonAXSTV @MichaelElgin25 pic.twitter.com/fEMUuTFyxC — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) May 6, 2020

1 - XXXL (Acey Romero y Larry D) batieron a oVe (Madman Fulton y Jake Crist)

oVe vuelven a caer una semana más, por culpa en gran parte de un Larry D estelar.

Segmento con Madison Rayne que sirvió para presentar a Kimber Lee, quien hizo su debut en Impact Wrestling. Gran incorporación, confirmada por la propia ex-Gran Campeona Chikara.

.@MadisonRayne tried to get to the bottom of @FearHavok's relationship with @nevaehOi4k but the debuting KIMBER LEE added a whole new layer to the story. #IMPACTonAXSTV @Kimber_Lee90 pic.twitter.com/Llljb85XgT — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) May 6, 2020

2 - Suicide derrotó a Johnny Swinger

Mero choque de impulso para el enmascarado, que la semana que viene enfrentará a Moose por el Campeonato Mundial TNA.

Josh Matthews anuncia un torneo eliminatorio, cuyo ganador enfrentará a Tessa Blanchard por el magno cetro de la compañía. Moose se autoexcluye del mismo y declara que el antiguo Campeonato Mundial TNA es el único oro legítimo para él.

"You've seen the guys who I've beat, former TNA Heavyweight Champions - guys like Ken Shamrock, Rob Van Dam, Rhino." @TheMooseNation feels like he's EARNED the TNA World Heavyweight Championship. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/9yrFs9QbnD — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) May 6, 2020

3 - Joseph P. Ryan tumbó a Cousin Jake

No sé a dónde van estas recientes victorias del otrora Joey Ryan, pero si su personaje anterior me repelía, este ya se le va acercando.

4 - The North (c) desmontaron a The Creep para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Choque realizado desde Canadá simplemente para prestigiar a los monarcas. Curioso que se mencionara en varias ocasiones el nombre de Kurt Angle.

5 - Willie Mack (c) venció a Chris Bey y Ace Austin para retener el Campeonato de la División X

Notable Triple Amenaza. Pese a salir derrotado, Bey se robó las miradas.