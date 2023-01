Resultados de wXw Back To The Roots 2023

Con su futuro como contenido de WWE Network/Peacock en el aire, wXw presentó el sábado Back To The Roots, su segundo evento de un prometedor 2023, que siempre sirve para recordar los orígenes extremos de esta promotora germana.

Los focos estuvieron muy centrados sobre la defensa titular de Levaniel ante Axel Tischer; segunda del joven gladiador después de pasar página con Tristan Archer en Dead End el pasado día 7. Porque además del emparejamiento per se atractivo, llamó la atención su segmento poscombate.

Y es que Tischer, luego de aparentemente reconocer la victoria de Levaniel, atacó a este, mostrando su cara más ruda. Habrá revancha casi segura, y de nuevo por el Campeonato Mundial Unificado wXw.

Pero Levaniel y Tischer no ocuparon el estelar de wXw Back To The Roots 2023, sino una gran rivalidad: la que enfrenta a Amboss, grupo más dominante del panorama actual de la promotora alemana liderado por Robert Dreissker, y la tercia que conforman Frenchadors (Aigle Blanc y Senza Volta) y Peter Tihanyi. Y todos, dentro de una jaula de acero especial bajo reglas similares a las de los WarGames.

► Raíces profundas

wXw Back To The Roots 2023, celebrado el sábado desde la Turbinenhalle 2 de Oberhausen, estará disponible en wXwNOW.de el 1 de febrero. He aquí los resultados completos del evento.

Laurance Roman (c) derrotó a Maggot para ganar el Campeonato Shotgun wXw

Ava Everett derrotó a María de la Rosa

Metehan y Rambo derrotaron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones)

Bobby Gunns derrotó a Yota Tsuji

Aliss Ink (c) derrotó a Amale para retener el Campeonato Femenil wXw

Levaniel (c) derrotó a Axel Tischer para retener el Campeonato Mundial Unificado wXw

Frenchadors y Peter Tihanyi derrotaron a Amboss (Robert Dreissker, Icarus y Dover)