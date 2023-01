Moreno feliz de terminar rivalidad con Figueiredo

Brandon Moreno es una vez más el campeón mundial indiscutible de peso mosca de UFC, y no podría estar más feliz. En UFC 283 , Moreno anotó su segunda victoria sobre Deiveson Figueiredo , ganando un nocaut técnico por detención médica después de la tercera ronda para reclamar el título indiscutible de peso mosca.

De cara a la pelea, Moreno habló abiertamente sobre la fatiga que le produjo enfrentarse al mismo oponente repetidamente durante los últimos dos años, diciendo que su objetivo era poner fin a su rivalidad esta vez, y Figueiredo anunció después de la pelea que él tiene la intención de subir al peso gallo, Moreno logró hacer precisamente eso, algo por lo que está muy feliz.

“Se siente muy bien. Se siente increíble, estar libre de todo el estrés, toda la presión, ganar esta rivalidad, hacer historia. Para ser honesto, la primera vez que gané el título fue más especial porque era la primera vez, eso es todo. Es muy simple. Este, sentí que podía vencer a este tipo, así que lo sabía. Incluso antes de la pelea, sabía que podía vencerlo. Simplemente fui al octágono, terminé el trabajo y me siento muy feliz de mostrarle al mundo que soy real”.

Aunque Moreno ganó la pelea y la rivalidad, su victoria del sábado no estuvo exenta de controversia. El golpe que condujo a la eventual detención del médico fue un puñetazo que aterrizó directamente en el ojo de Figueiredo, lo que llevó a la multitud brasileña a reaccionar mal ante el nuevo campeón. Pero a pesar de la reacción violenta, el gol de Moreno fue completamente legal y, según el campeón, Figueiredo pudo haber estado buscando una salida de todos modos.

“No le gusta la presión. No le gusta estar caminando hacia atrás o en muchas transiciones, porque comienza a cansarse y comienza a frustrarse. En algún pequeño punto de su mente, le gusta renunciar. Puedo verlo, y lo vi antes, especialmente en la segunda pelea contra él. Así que el plan de juego no era, ‘Luchar con él, o hacer esto con él’. Nada muy específico. Simplemente acelere el ritmo, ejerza mucha presión sobre él, haga que se sienta cansado, y luego querrá terminar la pelea en algún momento. Vi la repetición con el médico, no quiero decir que renunció, pero su rostro y su lenguaje corporal parecían, ‘Eso es todo. No tengo nada más. Y ese era el plan”.