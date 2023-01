¿Qué le dijo Roman Reigns a Solo Sikoa en Royal Rumble?

Roman Reigns volvió a defender con éxito el Campeonato Universal Indisputable WWE este pasado sábado en Royal Rumble luego de un gran combate contra Kevin Owens, pero el Jefe Tribal no estaba nada contento y decidió continuar su castigo tras la conclusión del mismo, utilizando a Sami Zayn. No obstante, este último tomó la decisión de la clemencia y mediante un silletazo sobre Reigns, similar al recibido por el samoano en la ruptura de The Shield vía Seth Rollins, el “Uce honorario” decidió ponerle fin a su idilio con The Bloodline, quienes salvo Jey Uso, decidieron también castigarlo hasta dejarlo inmóvil sobre el ring.

► The Bloodline está en modo guerra

Roman Reigns, Jimmy Uso, Solo Sikoa y Paul Heyman dejaron el lugar luego de masacrar a Sami Zayn y Kevin Owens, en lo que estaríamos presenciando el inicio del colapso de The Bloodline, a pesar de que todavía poseen los principales títulos de la compañía. Allí, Roman Reigns le dijo a Solo Sikoa que el grupo ahora está en guerra, frases que fueron captadas por Tim Jarrel de PWUnlimited y subidas en su cuenta de Twitter.

I didn't catch what Roman said at the very end of the #RoyalRumble. Rewatching & listening he said, "We're at war now Solo. We take no prisoners now." pic.twitter.com/Ouf2FoouQh — Tim Jarrell of PWUnlimited (@TimmyBuddy) January 29, 2023

“Estamos en guerra ahora, Solo. No tomamos prisioneros ahora.”

Sin duda alguna, la historia entre Sami Zayn y The Bloodline es una de las mejor construidas por WWE en muchos años y parece que su conclusión se está acercando. Habrá que ver qué es lo que se viene, pero Roman Reigns parecería encaminado hacia un inevitable enfrentamiento contra Sami Zayn en Elimination Chamber, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, la tierra del ahora ex Uce Honorario. No obstante, hay que prestar especial atención al rol que adoptará Jey Uso a partir de ahora, puesto que fue el único que decidió no atacar a Zayn y se declaró “estar fuera”.