Resultados de WWE Main Event y NXT Level Up (10/11)

Entre los programas semanales de WWE (Raw, SmackDown y NXT) y los house shows (WWE Live, WWE SuperShow, NXT Live, WWE Saturday Main Event o WWE Sunday Stunner), encontramos Main Event y Level Up, dos shows secundarios de puras luchas que no acostumbran a llamar mucho la atención entre los fanáticos y que habitualmente sirven para mantener activas a Superestrellas que no tienen tiempo en la televisión nacional así como para probar a otras en desarrollo.

► WWE Main Event (10/11)

En SÚPER LUCHAS queremos dar su cuota de relevancia a estos episodios -como hacemos con las veladas locales; ya hemos visto lo ocurrido ayer en el NXT Live en Lakeland, Florida– conociendo lo que ocurre en ellas. Y empezamos con Main Event.

Hubo un momento en que Veer estaba siendo empujado en el main roster pero aquello terminó de la noche a la mañana y desde entonces no hace más que aparecer de cuando en cuando en estos shows. Un poco lo mismo pasó con Sanga en el territorio. Ambos siguen siendo manejados por Jinder Mahal. Por otro lado, Noam Dar y Oro Mensah son bastante populares en NXT con su facción Meta-Four, la cual comparten con las luchadoras Jakara Jackson y Lash Legend.

Al mismo tiempo, Ludwig Kaiser es un luchador importante en la actualidad del elenco principal junto a Gunther, el Campeón Intercontinental, y Giovanni Vinci. Y hay quienes le ven un futuro individual aún más grande. En cambio, Apollo Crews está en tierra de nadie después de haber acabado su aventura en la marca amarilla, donde sí tuvo bastante importancia; tras haber sido devuelto a los grandes escenarios, apenas está haciendo nada.

► NXT Level Up (10/11)

Atendemos ahora a Level Up:

Gigi Dolin venció a Stevie Turner

Gallus (Mark Coffey & Wolfgang) vencieron a Tyriek Igwe & Tyson Dupont

Nothing would make @_Tysonwwe_ & @TyriekIgwe_WWE happier than to get a win over the former #WWENXT Tag Team Champions, Gallus, tonight! #NXTLevelUp pic.twitter.com/skJp45DbKi — NXT Level Up (@NXTLevelUp) November 11, 2023

Podríamos comparar a Gigi Dolin con Gallus en el sentido de que son una luchadora y dos luchadores que figuran entre lo más destacado de la televisión de NXT en estos momentos. Ella está buscando su sitio en la división femenil meses después del despido de Mandy Rose y tras su separación de Jacy Jayne con algunas historias, rivalidades y luchas de cuando en cuando. Ellos, junto a Joe Coffey, son un trío que también se están consolidando entre cuerdas amarillas como una fuerza a tener en cuenta.

Por otro lado, tanto Stevie Turner como Tyriek Igwe y Tyson Dupont apenas están mostrándose, probándose, dándose a conocer.