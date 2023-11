Lance Anoa’i y Jacob Fatu abandonaron por voluntad propia recientemente la MLW. Muchos se preguntan si finalmente se unirán a la WWE. Nada se sabe todavía en este sentido. Mientras, descubrimos que en una ocasión la empresa los quiso para un segmento con The Bloodline. El primero de ellos lo cuenta en WrestlingNewsCo.

► WWE quiso a Lance Anoa’i y Jacob Fatu

«Nos querían a muchos de nosotros para lo de la Tribal Court. Pedían a mi abuelo, a mi papá, a mis tíos, a mí, a Jacob, nos querían a todos. Desafortunadamente, debido a nuestros contratos y todo, no pudimos. Pero está bien. No pudimos y seguimos adelante. Ahora, simplemente no sabemos. El tiempo dirá. IMPACT luce muy fuerte en este momento, o en enero, vuelven a ser TNA. AEW se ve increíble. Nunca se sabe. Esa es la vida de la libertad».

Luego, le comentaron a Anoa’i que para MLW podría haber sido bueno tener a dos de sus estrellas en WWE.

«Muy cierto, y presentamos ese punto, y nos cerraron la puerta. No sabemos por qué. Es lo que es. Pero seguimos adelante. Incluso hicieron el especial de A&E, filmando a toda mi familia en nuestras reuniones familiares, y no se nos permitió estar en nada de eso. Así que hubo algunas oportunidades perdidas, y con suerte, simplemente regresará y todos podrán ver lo grande que sigue siendo nuestra familia.

«No soy el único que queda. Todavía hay muchos chicos. Jacob Fatu es mi primo. Su hermano, Journey. Solo ya está ahí. Zilla Fatu, que es el hijo de Umaga. Todos vamos. Todos somos jóvenes, hambrientos y estamos listos para lograrlo y seguir los pasos de nuestra familia y simplemente seguir con The Bloodline«.