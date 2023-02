Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento IPW Heart and Soul de la compañía Independent Pro Wrestling. Se celebró el 5 de febrero (los resultados no han estado disponibles hasta ahora) en el Fowling Warehouse en Grand Rapids, Michigan.

► IPW Heart and Soul Results (5/2)

Vamos con los resultados de ls combates, en los que un total de tres títulos estuvieron en juego:

Josh Raymond vence a Anthony FN Catena

Chad Alpha vence a Jimi Grey

Schwartzy vence a Jheras Grey

Dre Jacobs vence a Terry VanAvery

Campeonato de Parejas IPW – 2 a 3 caídas Real Hype vencen a Young Creme para ganar el título

Bendrick Bison vence a Anderson Knight

Campeonato Michiana IPW: Jumal Kyng vence Max Morrison para retener el título

Campeonato IPW: Ren Jones vence Landon Sanders para retener el título

Lamentablemente, no disponemos de imágenes del show más allá del póster. Aunque gracias a la misma Independent Pro Wrestling sí con una previa que nos sirve para conocer un poco mejor a los luchadores y lcuhadoras que trabajan en esta empresa y fueron parte de este evento.

