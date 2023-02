Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento CZW Limelight 13 de la compañía Combat Zone Wrestling. Se celebró el 5 de febrero de 2023 en el State Theater en Havre de Grace, Maryland. Aquí podemos hacer otro apunte interesante: si bien no es una de las organizaciones más notorias, dentro de la lucha libre violenta, en Estados Unidos, es una de las más reconocidas.



Plus: Watts vs Miami vs Boom vs McCall

FIRST TIME EVER at #CZWLimelight13

Primero, vamos con lo que pasó en los combates:

Y a continuación vemos algunas imágenes de show:

Last night at @combatzone Limelight was too amazing for words! Literally STANDING ROOM ONLY! Got to reunite with some amazing people and I got to officiate some 🔥🔥 matches!! The word Thankful doesn’t do it justice! pic.twitter.com/zWog5h102D

Thank you to the standing room only crowd tonight at the State Theater and Havre de Grace.

We will see you 2/19 in Blackwood, NJ for 24th Anniversary and 3/5 back in Havre de Grace, MD for Limelight 14!

24th Tix: https://t.co/qKVc5nP6u1

Limelight 14 Tix: https://t.co/yA0wz7qw2A pic.twitter.com/BJ8dIyqJQ9

— CZW: Combat Zone Wrestling (@combatzone) February 6, 2023