The Young Bucks y FTR se enfrentaron por primera vez en un combate de parejas AEW en Full Ger 2020. De todo lo que pasó entonces, antes, durante y después estuvo hablando Dax Harwood recientemente con Matt Koon en su podcast, FTR with Dax Harwood.

► La construcción de combate

“Cuando miro hacia atrás, para bien o para mal, no estoy diciendo que tengo razón, estoy diciendo que así es como funciona la ansiedad, así es como funciona la inseguridad, y muchas de estas cosas con las que estaba luchando. No soy un ser humano perfecto, estoy haciendo todo lo posible para ser mejor. Cuando miré hacia atrás y me di cuenta de que las cosas no iban a salir como esperábamos que fueran y lo que nos dijeron. Comencé a pensar, no sé si esto tuvo un propósito, probablemente no, pero pensé: ‘Hombre, los Young Bucks y FTR fueron un telón de fondo, lo que condujo, a Hangman Page y Young Bucks’. Después del combate, donde por suerte pudimos habernos concentrado un poco mientras subíamos al escenario, los comentaristas podrían haber dicho: ‘Abandonaron su zona de confort e intentaron jugar el juego de Young Bucks y no funcionó, ahora los Young Bucks finalmente han demostrado que son el mejor equipo del mundo. ¿Qué sentirá FTR? ¿Cómo pensarán?’. Omega y Page salieron y nosotros éramos pasado. Pensando en eso en 2023, si eso es lo que la compañía quería, está bien. Pensando en 2020 y 2021, estaba amargado y molesto porque sentí que nos trajeron para un breve reinado y que nos olvidarían.

“No se construyó para eso, y debería haberlo hecho. La historia del combate decía eso, pero la preparación no. Puedo decir con confianza que los cuatro muchachos en el combate no sintieron la construcción. Con los ojos de 2023, miro hacia atrás y digo: ‘Si eso es lo que la compañía quería, esa es su prerrogativa’, pero yo, con una mentalidad completamente diferente y mi cerebro enloquecido, estaba tomando todo como el mundo estaba en mi contra. Estaba un poco molesto. Ahora, miro hacia atrás y digo: ‘Fue un sábado’“.

► Después de la lucha

“Sentí que éramos un telón de fondo. Sentí que todo lo que nos habían prometido, cuando entramos, nos prometieron que la división de parejas se construiría alrededor de estos dos equipos, y sentí que no se estaba construyendo alrededor de nosotros. Sentí que nos mentían y en ese momento nos mentían. Creo que mi relación con Tony se tensó aún más, sentí que la relación con los Bucks se deterioró por completo. Asumo la culpa por eso. Asumo la culpa porque no debería haberme tomado la lucha libre tan en serio. Si Tony decidió que no creía que estuviéramos en esa liga o que deberíamos haber sido presentados de cierta manera, es su empresa. Lo mismo con Vince (McMahon). No tengo mala voluntad hacia Vince o Tony (Khan). Tony es uno de mis amigos más cercanos ahora y lo amo por lo que ha hecho por mí y mi familia. Debería haber mirado hacia atrás y haber dicho: ‘Si Tony no nos mira de esta manera, ¿qué puedo hacer para demostrar que está equivocado?’. En cambio, tuve el mismo pensamiento, pero iba a ser combativo y luchar por ello, y no debería haberlo hecho. Es su empresa. Si los hubo, si hay malos sentimientos entre nosotros y los Young Bucks, fue porque nos lo tomamos como algo personal y no deberíamos haberlo tomado como algo personal. Creo que tomaron cómo nos sentíamos personalmente, y probablemente deberían haberlo hecho porque probablemente no estábamos siendo los mejores jugadores de equipo en ese momento. Puedo hablar por mí, no estaba siendo el mejor jugador de equipo por toda la mi*rda que tenía en mi cerebro“.