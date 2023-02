Eddie Kingston tiene como uno de sus objetivos ser Campeón Mundial AEW. Actualmente, no está cerca de tener una oportunidad por el título, el contendiente es Bryan Danielson. Y, de hecho, no trabaja en Dynamite desde que perdiera ante Ethan Page en la primera ronda de un torneo para determinar al nuevo retador al cinturón.

Por otro lado, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, por lejos que el veterano luchador esté de MJF estén en estos momentos. Aunque en realidad no tanto pues recientemente tuvieron sus más y sus menos después de que “The Mad King” criticara al monarca durante su entrevista con Marc Maron en WTF.

► Eddie Kingston critica a MJF

“Es un verdadero pedazo de mi*rda. Solo voy a poner eso ahí fuera. No sé por qué es el campeón. Le llorará a Tony (Khan), luego recibiré un correo electrónico de Megha (Parekh) y HR, ‘no puedes llamar a nuestro campeón mundial un pedazo de mi*rda’. Bueno, si no actúa como un pedazo de mi*rda, no lo llamaré así”.

Y cuando Maron apunta que ser un pedazo de mi*rda es necesario para su personaje, Kingston señala:

“No en el backstage con los chicos. Es una mala vida. Es un niño pequeño que cree que lo sabe todo y no es así. Que se j*dan. Me importa una mi*rda. ¿Qué van a hacer, despedirme? Está bien. Trabajaré en algún lugar y ganaré dinero”.

Las palabras de su compañero de vestidor, encontraron la respuesta de MJF:

“Falso tipo duro“.

Veremos cómo sigue la carrera de ambos guerreros en los siguientes meses y si encuentran la manera de verse las caras por el campeonato

¿Te gustaría que MJF y Eddie Kingston rivalizaran por el Campeonato Mundial AEW?