Al amparo de los Universal Studios de Orlando (Florida), lo más destacable del episodio de Dark de esta semana fue una nueva implicación competitiva de la dupla que conforman Truth Magnum y Turbo Floyd, The Outrunners, quienes consiguieron su primera victoria en AEW, y el debut de EJ Nduka, ex-WWE, ocupando el estelar de la velada.

1 – Blake Christian derrotó a Serpentico

2 – Rush derrotó a Aiden Park

3 – Kiera Hogan derrotó a Megan Meyers

4 – Dalton Castle (con The Boys) derrotó a Dante Casanova

5 – Máscara Dorada derrotó a Slim J (con Sonny Kiss y Jeeves Kay)

6 – The Outrunners (Turbo Floyd y Truth Magnum) derrotaron a Logan Cruz & Tyshaun Perez

7 – Baliyan Akki derrotó a Rico Gonzalez

8 – Konosuke Takeshita derrotó a EJ Nduka

