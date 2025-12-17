► Un regalo para Cardiff

Como en su día acostumbraban a hacer, Excalibur y Taz comentaron AEW Dark.

Marina Shafir derrotó a Isla Dawn . Mucho apoyo del respetable tuvo la escocesa, pero Shafir dominó casi por completo los cinco minutos de lucha, con cada intento de Dawn por intentar tomar el control siendo finiquitado por la moldava. Su Mother’s Milk hizo que Dawn se rindiera.

. Mucho apoyo del respetable tuvo la escocesa, pero Shafir dominó casi por completo los cinco minutos de lucha, con cada intento de Dawn por intentar tomar el control siendo finiquitado por la moldava. Su Mother’s Milk hizo que Dawn se rindiera. Orange Cassidy, Roderick Strong y Máscara Dorada derrotaron a Mark Andrews y Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) . Aquí al menos la representación británica tuvo más margen, y pudo ejecutar un par de secuencias vistosas, habituales del repertorio de cada talento; dentro de todo el margen que ofrecen cuatro minutos. La única narrativa estuvo en Strong y su escaso entusiasmo por hacer equipo con Cassidy; accediendo sólo porque Kyle O’Reilly forma parte de The Conglomeration. Y Strong fue quien puso fin al combate, cuando tras su End Of Heartache, cubrió a Lykos II.

. Aquí al menos la representación británica tuvo más margen, y pudo ejecutar un par de secuencias vistosas, habituales del repertorio de cada talento; dentro de todo el margen que ofrecen cuatro minutos. La única narrativa estuvo en Strong y su escaso entusiasmo por hacer equipo con Cassidy; accediendo sólo porque Kyle O’Reilly forma parte de The Conglomeration. Y Strong fue quien puso fin al combate, cuando tras su End Of Heartache, cubrió a Lykos II. Death Riders (Jon Moxley, PAC y Wheeler Yuta) derrotaron a Nathan Cruz y Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake). La ofensiva de los británicos se incrementó en este «main event», que duró el doble que el anterior encuentro, con una buen desempeño en especial de Cruz, hasta que PAC evitó el Doomsday Device, los Death Riders retomaron el control y el Brutalizer de PAC hizo que Cruz sucumbiera por rendición. Excalibur y Taz quisieron darle importancia al choque señalando que Moxley quería resarcirse de sus recientes derrotas en el Continental Classic. Y por cierto, no sé cómo, Moxley acabó sangrando.

⇒ No puedo quejarme esta vez de exceso, pues el capítulo apenas duró media hora. Un efímero «revival» dirigido a los fans de aquel programa y al público presente en la Utilita Arena de Cardiff, quienes vieron a varias figuras de la escena británica combinadas con estrellas de AEW. Pero para el telespectador, especialmente si no es nostálgico de AEW Dark, hablamos de un show sin fundamento, donde una vez más, se apostó por un factor «in-ring» mediocre, como sucedía años atrás en el desaparecido programa. Hoy, ROH suele suponer su «sucesor espiritual», desgraciadamente.

4/10

A devastating barrage of violence from The Death Riders in the AEW Dark Main Event!



Watch #AEWDark: Stocking Stuffer on AEW’s YouTube Channel, RIGHT NOW! pic.twitter.com/4E5DjxkXuW — All Elite Wrestling (@AEW) December 17, 2025