Más detalles sobre la sorpresiva victoria de Thea Hail

El Campeonato Norteamericano Femenil estuvo en juego durante la reciente edición de WWE NXT, y en un hecho que sorprendió a todos, hubo cambio de campeona, ya que Thea Hail derrotó a Blake Monroe luego de que el réferi hiciera la cuenta de tres y esta último no logró evitar el toque de espaldas, levantando apenas el brazo (pero no el hombro). La decisión generó mucha confusión al inicio, pero el réferi estaba seguro de su proceder y dejó a todos en claro que Thea fue la vencedora, y en consecuencia, la nueva Campeona Norteamericana NXT.

► Victoria de Thea Hail no fue el plan original

El reciente logro de Thea Hail trajo consigo no solo un sorpresa generalizada dentro del vestidor de NXT, sino que un informe reciente de Sean Ross Sapp en Fightful Select mencionó que la victoria de Thea Hail por el Campeonato Norteamericano de NXT no fue parte del plan original y que lo visto en el programa fue un cambio repentino. De hecho, hasta hubo confusión dentro del escenario, ya que incluso primero entonaron la música de Monroe antes de la de Hail tras la conclsuión del combate.

«Blake Monroe debía retener el Campeonato Norteamericano Femenil esta noche ante Thea Hail. El resultado que vimos en programación fue un error que causó caos en vestidores, porque hay planes creativos que involucran a Hail sin el título y, por esta decisión, se han visto afectados los planes que había para algunas personas en las próximas semanas.

No se ha señalado a un culpable directo de esta situación, debido a que los involucrados se centraron en trabajar para intentar arreglar la situación a futuro.»

Habrá que esperar a ver qué hace NXT con este cambio de título no previsto, pero sin duda, termina siendo un gran logro para Thea Hail tras el arduo trabajo que ha realizado en su paso por la marca. Por otra parte, Blake Monroe apareció posterior a su derrota para exigirle a la nueva Campeona su revancha.