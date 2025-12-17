50 Cent se burla de Diddy haciendo referencia a WWE

Es vox populi que los raperos, empresarios y celebridades 50 Cent y Sean «Diddy» Combs tienen una malísima relación. Esto viene desde los inicios de Curtis Jackson (nombre real del primero) en la industria musical a finales de los 90s y la tensión no ha hecho más que aumentar desde entonces, comenzando con cómo el «pupilo» de Eminem ha estado atacando a su adversario a raíz de las recientes acusaciones y otras cuestiones que ha estado enfrentando, diciendo cosas como «os lo dije».

Embed from Getty Images

► 50 Cent se burla de Diddy

Puff Daddy (como también se le conoce a quien fuera mánager de, entre muchos otros, The Notorious B.I.G.) acaba de lanzar un nuevo documental en Netflix titulado Sean Combs: Ajuste de cuentas, en la que se narran los días previos a su detención en 2024. Como era de esperar, la serie está siendo un éxito en la plataforma de streaming. No obstante, no tanto como alcanzar el primer lugar entre las más vistas, el cual sigue estando ocupado por la WWE (en concreto, por Monday Night Raw).

Embed from Getty Images

Un detalle que 50 Cent ha aprovechado para atacar nuevamente a Diddy:

“Ya sabéis lo que pienso de ser el número 2, eso es como ser el primer perdedor detrás del ganador, que le den. LOL”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 50 Cent (@50cent)