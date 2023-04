El lunes, AEW ofreció una edición especial de Dark: Elevation con algunos de los mejores combates de la historia del programa, así que en SUPERLUCHAS decidimos ahorrarnos la nota de resultados. Pero ayer, AEW sí dispuso para los seguidores una entrega “estándar” de Dark, donde lo más destacable fue el debut de Harley Cameron, integrante de QTV.

1 – Harley Cameron (con QT Marshall y Aaron Solo) derrotó a Mafiosa

Harley Cameron hizo su debut aquí en AEW.

Your opening contest of the evening sees @itsdanni_ellexo of #QTV take on @MafiosaRossi ! Watch #AEWDark now! ▶️ https://t.co/ilkagCHJsW pic.twitter.com/UCber7LJEO

2 – Blake Christian derrotó a Lee Johnson

3 – Brian Pillman Jr. y Brock Anderson (con Arn Anderson) derrotaron a The Wingmen (Cezar Bononi y Ryan Nemeth) (con Peter Avalon)

4 – Emi Sakura y Mei Suruga derrotaron a Ashley D’Amboise y Reka Tehaka

5 – Zack Clayton derrotó a Jake Logan

6 – The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds) derrotó a The Varsity Athletes (Tony Nese y Josh Woods)

It's main event time as @SilverNumber1 & @YTAlexReynolds of the #DarkOrder take on the #VarsityAthletes @WoodsIsTheGoods & @TonyNese!

Watch #AEWDark now!

▶️ https://t.co/ilkagCIhiu pic.twitter.com/dpmZ28TWc0