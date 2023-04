Adam Cole resalta la importancia de AEW All Access

All Access es un nuevo programa de AEW que permite a los fans adentrarse en las vidas privadas de los luchadores All Elite. No todos están dispuestos a mostrarlo todo, por ejemplo, The Young Bucks pusieron sus límites. Pero sin duda es un producto atractivo que acerca más a los profesionales al público, abriendo la posibilidad de que la conexión sea más fuerte, incluso con quienes son odiados cuando entran al encordado. Ese no es el caso de Adam Cole, no actualmente, desde que volvió tras su conmoción cerebral los fanáticos lo adoran.

> Adam Cole agradece a los fans

Y justamente ellos fueron los que lo animaron a participar, como el Panama City Playboy señala en Good Karma Wrestling:

“Esto de verdad fue realmente aterrador para mí. Generalmente, en su mayor parte, cuando se trata de mi vida privada, soy bastante reservado. Así que no estaba seguro si quería hacer esto incluso en primer lugar.

“Pero luego, cuando sucedió esta lesión que amenazó mi carrera, estaba sentado y pensando en todo el apoyo que recibí de muchos de los fanáticos que no tenían idea de lo que estaba pasando conmigo. Sentí que era muy importante que pudiera documentar y mostrar esa historia a los fanáticos que me han apoyado tanto”.

Adam Cole no ha sido tan reservado, al menos no como otros, a la hora de hablar o mostrar su vida. No tiene un reality show pero sí dedica mucho tiempo de su vida a jugar a videojuegos mientras sus seguidores lo ven en internet y en muchas ocasiones publica fotos, por ejemplo, con Britt Baker, en redes sociales.

