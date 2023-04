Grayson Waller era profesor antes de unirse a WWE

Todas las Superestrellas de WWE tuvieron una vida antes de serlo. Muchos recorrieron un largo camino como luchadores independientes (Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins…) o trabajaron en otras grandes compañías (AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Asuka). Otros tantos no tenían experiencia previa en los encordados sino en otros deportes (Bianca Belair, Logan Paul, Baron Corbin). Y en el caso de Grayson Waller, era profesor de historia. Probablemente, nadie que lo haya conocido desde su llegada a NXT se lo pueda imaginar en ese rol. Pero lo cierto es que es él mismo quien lo confirma en su reciente entrevista con Rick Ucchino para Cageside Seats.

