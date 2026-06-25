Rating WWE SmackDown 19 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 19 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network. contó con varios combates y segmentos, en uno de ellos vimos a Cody Rhodes vencer a Gunther

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes retuvo ante Gunther (***) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE II: Gunther venció a por DQ Cody Rhodes CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante MFT (**) Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (***) Jey Uso venció a Je’ Von Evans (** 1/2) Liv Morgan venció a Charlotte Flair (***)

► Audiencia WWE SmackDown 19 de junio 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.191.000 espectadores, lo cual está por encima de los 1.038.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,25, un aumento con respecto al 0,20 de la semana pasada.

En comparación, con el episodio emitido el 20 de junio del año 2025 alcanzó 1.524.000 espectadores, con un rating de 0,38 en USA Network mientras que en 21 de junio del año 2024 superó los 2,386 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.